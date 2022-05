La fascia olivata Assisi-Spoleto candidata a Luogo del Cuore 2022

È stata presentata nel weekend a Foligno la candidatura de “Il Sentiero degli Ulivi – La fascia olivata Assisi-Spoleto” – che è già un paesaggio storico – nell’ambito della campagna nazionale del Fai “I luoghi del cuore” 2022. Sono intervenuti, tra gli altri, gli amministratori delle città interessate (Assisi, Spello, Foligno, Trevi e Campello sul Clitunno, oltre a Spoleto), i rappresentanti delle società di categoria e delle associazioni culturali, produttori olivicoli e imprenditori. Il Fai era rappresentato da Maurizio Tozzi della delegazione Foligno-Spoleto.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato che il progetto “I Luoghi del Cuore” è il più importante a livello italiano per la sensibilizzazione sul valore del patrimonio, grazie al quale tutti i cittadini possono segnalare al FAI, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare. È stato evidenziato come tale opportunità rivesta importanza strategica per la promozione del territorio, in particolare per quella parte di esso connotata da pregio paesaggistico e naturistico, inserita nel contesto ambientale “olivato” riconosciuto già paesaggio rurale e storico dal Mipaf, nonché sito GIAHS dalla FAO.

È stato chiesto – da parte degli enti locali portatori degli interessi dell’area – ai vari soggetti di sostenere la candidatura della fascia olivata Assisi-Spoleto, mediante il sistema di voto disciplinato nel regolamento stesso del progetto. La partecipazione al censimento è gratuita e aperta a tutti. I singoli soggetti possono riunirsi in Comitati spontanei e promuovere il proprio luogo del Cuore attraverso i materiali di voto personalizzati e scaricabili dal sito. Si può votare tramite il sito web, collegandosi al seguente link oppure sottoscrivendo il modulo cartaceo. Si possono votare più luoghi, ma per ognuno si può esprimere solo un voto.

Nel corso dell’incontro di presentazione ufficiale della candidatura della , è stato posto l’accento sul fatto che l’Umbria “è il cuore verde d’Italia e il paesaggio olivato rappresenta grandissima parte di questo cuore verde che è una delle principali aree olivicole della Regione Umbria facendo sicuramente da cornice al ricco patrimonio storico e artistico da preservare e promuovere al meglio. Il paesaggio della fascia olivata che si estende per 40 chilometri rappresenta un vero e proprio unicum che caratterizza questo territorio a livello mondiale.

Le amministrazioni che sostengono il progetto, con il supporto della Regione Umbria e dei parlamentari umbri vogliono puntare verso un ambizioso traguardo ossia il riconoscimento Unesco – è stato sottolineato – che potrebbe così sancire e suggellare il meraviglioso rapporto tra uomo e natura che nei secoli ha creato questo spettacolo, un paesaggio che simboleggia ed ispira innanzitutto salute, benessere e tranquillità e dove l’olio di oliva ne è il frutto prezioso che nel mondo simboleggia la Italia e l’Umbria. Questo lavoro di promozione è iniziato oggi e proseguirà con la raccolta di firme per la candidatura”.

