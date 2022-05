Mongolfiera vola bassa e scatta l’allarme: nessun ferito, accertamenti in corso

Sono in corso gli accertamenti del caso sul volo forse troppo basso di una mongolfiera che nella mattinata di oggi, 30 maggio 2022, è stata vista da alcuni cittadini. Immediato l’allarme lanciato alle forze dell’ordine, perché il mezzo “volava molto basso, quasi a sfiorare i tetti delle case”, secondo alcune testimonianze.

Viste le tante chiamate, sul posto – nella zona tra Bastia Umbra e Petrignano di Assisi – sono arrivati una pattuglia di vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, la polizia di Stato del commissariato di Assisi e un’ambulanza del 118 del locale nosocomio. Fortunatamente le forze dell’ordine non hanno dovuto fare i conti con nessun ferito né problemi. I ‘conducenti’ della mongolfiera hanno spiegato che in fase di atterraggio, avvenuto su un campo, è normale volare bassi. Sono comunque in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare la regolarità delle autorizzazioni previste.

Tempo fa, nell’agosto del 2020, un precedente simile, quando i vigili del fuoco di Assisi erano intervenuti, con l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla centrale di Perugia, per recuperare una mongolfiera che durante l’atterraggio era finita sul tetto di una casa in vocabolo Ceretagna nel comune di Cannara. Nel corso dell’atterraggio nessun componente dell’equipaggio, due belgi e una italiana, è rimasto ferito. Diane Helentjaris | via Unsplash

