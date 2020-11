Linea Verde, riprese tra Umbria e Marche: messa in onda a dicembre

Linea Verde dal 10 al 16 novembre si sdoppia per registrare ben 2 puntate! Una in Umbria, dove permetterà di visitare luoghi fiabeschi come Spello, Cannara, Montefalco e Gualdo Tadino (tra gli altri). E poi ancora nelle Marche, in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. La messa in onda delle puntate, fa sapere la Rai, è prevista domenica 6 dicembre e per domenica 13 dicembre. Probabile che per l’Umbria si parli dell’olio: “L’olio, che qualcuno chiama l’oro verde dell’Umbria rappresenta la tradizione, la passione e il duro lavoro di tante famiglie che da anni lo producono..E dietro ogni famiglia c’e’ una storia”, si legge in uno scatto su Instagram diffuso da Beppe Convertini.