Coronavirus in Umbria, bollettino del 12 novembre 2020: quasi 800 nuovi positivi, ma anche record di tamponi

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi salgono di 783 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 218 a 226, più 8.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 16.253 a 17.036 (appunto 783 in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, da 5.696 a 6.021 (325 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 10.145 a 10.789 (644 positivi in più; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 5.824, per un totale da inizio pandemia di 346.677 (ieri erano 340.853). I ricoverati in totale passano da 427 a 423 (4 in meno), di cui 69 in terapia intensiva (1 in più rispetto ai di ieri, 68) . Gli isolamenti contumaciali sono 11.656 (ieri erano 11.286, più 992), le persone uscite dall’isolamento salgono a 71.745 (ieri erano 70.823, più 374).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano dai 518 di ieri ai 540 di oggi (più 22), i guariti passano da 223 a 241 (più 18). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono di 40 unità, da 746 a 786, le persone in isolamento contumaciale salgono da 504 a 523 (più 19). I ricoverati sono 17 (tre in più rispetto a ieri, 14), di cui 4 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 5. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 369 a 382, più 13; i guariti da 241 a 260, più 19. I casi positivi da inizio pandemia passano da 613 a 644, più 32. Sono 367 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 350 (più 17). I ricoveri passano da 19 a 15 (meno 4), di cui 3 in terapia intensiva (ieri erano 3, meno 1). I decessi rimangono 3. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 60 a 71, più 11, i guariti restano 19. I positivi da inizio pandemia passano da 81 a 92 (più 11). Le persone in isolamento contumaciale sono 67, 11 in più rispetto a ieri, quando erano 56. I ricoveri sono 4 (invariato), di cui 1 in terapia intensiva (invariato), sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali passano da 59 a 65 (più 6), i guariti rimangono 27 (invariato); i casi positivi da inizio pandemia passano da 86 a 92 (più 6), sono 64 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 58 (più 6). Un ricoverato in totale, in terapia intensiva, e nessun decesso da inizio pandemia.

Intanto vista la situazione del coronavirus in Umbria e la conseguente istituzione della zona Arancione, l’amministrazione comunale di Assisi ha dato disposizione, per contrastare gli assembramenti, di rafforzare l’attività di controllo. Verranno condotti nelle aree verdi, nelle piazze e in tutti i luoghi di aggregazione, e

vigilanza in merito al rispetto delle normative da parte di bar e ristoranti. Dai primi controlli è emerso che gli esercenti del territorio osservano le prescrizioni con senso di responsabilità e in spirito di collaborazione molti spontaneamente hanno deciso di togliere sedie e tavoli che erano posizionati davanti ai locali proprio per impedire il formarsi di gruppi di persone che magari consumano quanto acquistato d’asporto.

Comunque secondo i report della polizia locale, guidata dal comandante Antonio Gentili, si registra un sostanziale rispetto delle regole, anche da parte di quegli esercizi promiscui che hanno cioè la licenza per il bar e per la rivendita di tabacchi i cui titolari si astengono dal somministrare cibi e bevande. Il sindaco Stefania Proietti, nel rinnovare l’invito a rispettare tutte le regole previste dalle nuove disposizioni, raccomanda ai cittadini di evitare in generale e il più possibile gli spostamenti e, nell’uscire, adottare tutte le misure di sicurezza. Per segnalare eventuali scorrettezze, è possibile contarre lo 075/812820, canale diretto con la pattuglia della polizia locale, in servizio 8-20 (e per tre giorni anche 8-24). Un modo questo per avere un contatto immediato con il Comune e collaborare nei controlli del territorio per permettere alla polizia locale di intervenire in modo efficace e tempestivo.