Loreto e Assisi centrali nella sinergia tra Marche e Umbria: incontro Acquaroli-Tesei

Incontro, a Palazzo Raffaello, tra il governatore Francesco Acquaroli e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. I due presidenti hanno condiviso una comune visione circa lo sviluppo delle due regioni che sono assimilate da innumerevoli fattori non solo di natura geografica ma anche turistica, culturale ed economica. Prosegue dunque la sinergia tra Marche e Umbria, che vede coinvolte anche Loreto e Assisi.

Le due regioni confinanti, la cui collaborazione è rafforzata dai collegamenti come la superstrada Valdichienti, guardano al futuro con determinazione. I due presidenti – si legge in una nota – hanno condiviso una comune visione sullo sviluppo delle due regioni che sono assimilate da innumerevoli fattori non solo di natura geografica ma anche turistica, culturale ed economica. La decisione è stata quella di rafforzare subito la sinergia tra le due amministrazioni, programmando una riunione congiunta delle rispettive giunte regionali per il mese di gennaio. Numerosi i temi principali e i progetti concreti che potrebbero essere oggetto di collaborazione e sinergia tra le due Regioni, a partire da quello infrastrutturale, dal completamento della Quadrilatero con la direttissima SS76 Ancona-Perugia, un’arteria strategica – si legge nella nota della Regione Marche – per rafforzare il collegamento fra i capoluoghi e tra i due territori regionali, così come il complemento della galleria della Guinza. Importante anche dar vita a collaborazioni economiche per lo sviluppo di filiere fra Piccole e Medie Imprese, progetti per l’internazionalizzazione e la programmazione comune dei fondi europei. Snodo cruciale – prosegue – lo sviluppo turistico con particolare attenzione alla valorizzazione delle sinergie fra Assisi e Loreto. Tema a cuore dei governatori anche quello della valorizzazione dell’Appennino e delle aree interne, a partire dalla ricostruzione delle aree colpite dal sisma e dal lavoro per avviare una Zes, zona economica speciale.