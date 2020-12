Concorso di presepi 2020, a Rivotorto torna la gara nel segno della tradizione

Torna il concorso di presepi 2020 bandito dalla Pro loco di Rivotorto in occasione del Natale con lo scopo di mantenere e incentivare la bella tradizione Francescana del Presepio da sempre sentita nella frazione assisana. L’associazione ricorda che possono partecipare al concorso solo presepi visionabili dall’esterno, visto che per le normative per il contenimento della pandemia la giuria non può entrare nelle case. Tutti, Rivotortesi e non, possono partecipare al Concorso di presepi 2020, purché i presepi realizzati vengano esposti nel territorio di Rivotorto. i Presepi devono avere una collocazione stabile e ben visibile. Per l’allestimento in vetrine di esercizi commerciali, i Presepi dovranno essere evidenziati nel miglior modo, visibili dall’esterno e non frammisti alle merci esposte, pena l’esclusione dal concorso.

I Presepi, di qualsiasi dimensione, potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica (esclusa pittura e grafica) e dovrà essere evitato l’uso di materiali che possono subire danneggiamenti per eventi atmosferici e quindi compromettere la originale realizzazione del Presepio. Il concorso non avrà svolgimento se entro il 24 dicembre non avrà ricevuto almeno 10 adesioni. La giuria, nominata dalla Pro Loco, visionerà i Presepi durante le festività natalizie nel periodo dal 26 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e provvederà a stilare, a suo insindacabile giudizio, la graduatoria dei partecipanti. I premi per i primi cinque classificati consisteranno in recenti pubblicazioni su Rivotorto e Assisi. Per tutti un attestato di partecipazione. La premiazione avverrà in luogo e data da definire che verrà comunicato al più presto. Per le adesioni telefonare ai seguenti numeri : 3388100913 – 0758065776 indicando nome cognome e indirizzo di dove è collocato il presepio. Oppure tramite email ai seguenti indirizzi: [email protected] [email protected]