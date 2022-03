Umbria Social, la notizia da condividere: Assisi News si arricchisce di un nuovo supplemento

Cresce ancora il gruppo editoriale edito da Berti Design. Oggi giovedì 17 marzo 2022, abbiamo esaudito le tante richieste di chi ogni giorno ci segue su una testata online su scala regionale che desse notizie che vale la pena condividere. Nasce così Umbria Social (link diretto), un progetto che vuole raccontare il bello e le curiosità dell’Umbria e dall’Umbria, con un occhio attento alla cronaca e all’attualità ma slegato dall’esigenza delle breaking news.

In redazione, con il direttore Stefano Berti Nulli, fra giornalisti, grafici, fotografi, programmatori web, social media manager, collaboratori e tecnici: Agnese Paparelli, Elena Olegini, Flavia Pagliochini, Alessio Barbanera, Federico Baglioni, Andrea Emili, Marco Tellurio, Andrea Cova, Mauro Berti, Renato Elisei, Marco Berti Nulli, Luca Berti Nulli.

Umbria Social amplia così come detto ancor più il Gruppo Editoriale Assisi News presentandosi appunto come un supplemento del capostipite Assisi News, ed arriva dopo i già affermati Assisi Sport e Assisi Eventi e la trasmissione in Studio. Su Facebook sono quasi 25.000 le persone che complessivamente seguono le tre testate del gruppo, le cui notizie vengono condivise anche su Instagram e Twitter. Una nuova soddisfazione frutto di un grande lavoro e di una importante e continua crescita targata ed edita dai F.lli Berti Comunicazione e Design, azienda nota con il marchio Berti Design, anche a livello nazionale, che non rappresenta un punto di arrivo, perché come si sa a noi non piace mai fermarsi.

Da oggi online c’è Umbria Social, notizie e curiosità dall’Umbria: la notizia da condividere. SEGUITECI su www.umbriasocial.it e sui nostri canali social.

© Riproduzione riservata