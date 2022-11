Perugia Airlink confermato fino a marzo 2023 con cambio nome: arriva Umbria Airlink

Dopo il grande successo del periodo estivo, che ha visto oltre 8.000 viaggiatori, prosegue il Perugia Airlink, il servizio di trasporto per l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria offerto da Busitalia (Gruppo FS Italiane). Perugia Airlink, realizzato in collaborazione con Trenitalia e Regione Umbria, collega ogni giorno i punti di maggior interesse e afflusso di Perugia e Assisi con la rete ferroviaria e l’Aeroporto in concomitanza con i voli in partenza e in arrivo presso lo scalo umbro. Anche per questo la Regione ha deciso di chiamarlo Umbria Airlink. Il servizio, con percorso e tariffe confermati, viene prolungato nel periodo invernale e propone una variazione stagionale di orario in sinergia con la nuova offerta invernale dell’Aeroporto. I nuovi orari, operativi dal 30 ottobre 2022 al 31 marzo 2023, sono consultabili sul sito www.fsbusitalia.it. Confermate anche le modalità di acquisto dei titoli di viaggio a bordo, presso le biglietterie Busitalia, i rivenditori autorizzati ed i canali di vendita Trenitalia in modalità combinata ai servizi ferroviari.

Come si legge in una nota della Regione, “La Giunta regionale, nella sua ultima seduta, ha approvato infatti la proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, cambiando anche il nome del servizio che, definito ‘di alta strategicità regionale’, da ora in poi si chiamerà ‘Umbria Airlink’, invece di ‘Perugia Airlink'”. “Abbiamo dato vita con successo ad un servizio che garantisce l’integrazione modale dell’Aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” con la restante rete del trasporto pubblico dell’intera regione. Questi quattro mesi di sperimentazione trascorsi e scaduti il 31 ottobre, hanno chiaramente evidenziato l’utilità del collegamento ed il favore riscosso si può misurare dall’elevato numero di passeggeri che ne hanno usufruito e che ne potranno usufruire da tutta l’Umbria. Il passeggero interessato infatti – ha spiegato l’assessore Melasecche – può benissimo collegarsi dalle varie Stazioni ferroviarie dell’Umbria e giungere ad Assisi-S.Maria degli Angeli o a Perugia, dove troverà i bus navetta dedicati fino all’aeroporto e viceversa. È dunque un servizio regionale utile non soltanto per i passeggeri da o per Assisi /Perugia ma anche per quelli di Terni, Foligno, Spoleto, Narni, Lago Trasimeno ecc”.

“Nel prorogare di altri sei mesi il Servizio – aggiunge Melasecche – abbiamo voluto anche specificare che nessun passeggero potrà rimanere a terra a causa di ritardi dei voli. Laddove l’attesa del volo dovesse produrre un ritardo superiore a cento minuti, saranno disposti rientri fuori linea per assicurare comunque il collegamento. Credo sia inutile aggiungere – ha proseguito l’assessore – che siamo molto soddisfatti di aver dotato anche di questo nuovo Servizio l’aeroporto. Ciò, In considerazione del notevole sviluppo dello scalo umbro, come dimostrato dagli oltre 300.000 passeggeri transitati dall’inizio dell’anno 2022 (incremento, tra agosto 2022 e agosto 2019, del 239% per i voli nazionali e del 115% per quelli internazionali) ed anche dell’utilità strategica del servizio di collegamento con i bus navetta, che sono stati utilizzati da circa 8.500 passeggeri nei primi quattro mesi di vita. In questo modo peraltro completiamo anche la sperimentazione estendendola anche alla stagione invernale, tenendo conto della nuova programmazione dei voli. Nel frattempo – ha concluso l’assessore Melasecche – continuiamo a lavorare naturalmente per dotare l’Aeroporto di una propria Stazione ferroviaria, collegata con la rete della nostra Regione”.

© Riproduzione riservata