Fabrizio Gareggia tra i papabili candidati per sostituire la Tesei al Senato

(S.B.) Ci sarebbe anche il nome di Fabrizio Gareggia tra i papabili per sostituire Donatella Tesei, eletta governatrice della Regione e dimessasi pertanto da Palazzo Madama, vista l’incompatibilità tra le due cariche.

Gli umbri torneranno nuovamente a votare l’8 marzo 2020, nel giorno della Festa della Donna. Donatella Tesei era stata eletta senatrice nel 2018 nel collegio uninominale Umbria 2, come candidata per il centrodestra. Nel caso di sostituzione di un eletto nel proporzionale, subentra il primo dei non eletti della sua lista; per i parlamentari entrati con il maggioritario, come la Tesei, occorre ripetere le elezioni.

Sessanta in tutto i comuni in cui si voterà nel cuore verde d’Italia. Tra questi c’è Cannara (ma anche la vicina Spello e la poco lontana Foligno): ed è proprio da Cannara che arriverebbe il nome di uno dei papabili, quello del sindaco, Fabrizio Gareggia. Secondo le indiscrezioni raccolte da AssisiNews, rispecchierebbe il profilo scelto da Matteo Salvini. In passato, al tempo delle dimissioni per il nuovo incarico di Donatella Tesei, si è era fatto anche il nome di Paola Agabiti. Altro nome sembrerebbe essere quello di Valeria Alessandrini, senza dimenticare però che devono dire la loro anche Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Questi i comuni al voto per eleggere il nuovo senatore umbro: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Bevagna, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Foligno, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Guardea, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone di Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.