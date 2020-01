Meteo Assisi primo weekend 2020 e speciale Epifania: giorni freddi, ma soleggiati

Meteo Assisi primo weekend 2020 ed Epifania 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews che in questo venerdì illustra le previsioni dal 3 al 6 gennaio 2020.

Correlato: Befana in Umbria 2020, gli appuntamenti del 5-6 gennaio nelle principali città / Befana 2020 ad Assisi: eventi dove e quando, dal 3 al 6 gennaio

Buongiorno a tutti e buon anno! Siamo ancora nel cuore del periodo festivo e come avete potuto osservare negli ultimi giorni, quell’aria fredda che è giunta in chiusura del 2019, complice la serenità del cielo di notte ed un forte campo di alta pressione sopra di noi che come un pistone spinge l’aria dall’alto verso il basso, si è riuscita ora letteralmente ad “incastrare nelle pianure e vallate interne più strette”, a questo punto molti di voi immagino si faranno una domanda: quando finirà questo clima così umido? Bene, l’elemento che in questa situazione ci potrà aiutare a portar via questa grande umidità è l’arrivo di un nucleo di aria più fredda, che scivolerà si lungo l’Adriatico tra il 4 e il 6 gennaio un po’ come il precedente riuscendo comunque a far entrare nel nostro territorio della ventilazione più asciutta e secca da nord che non avrà il merito, ancora in questa circostanza, di portare un po’ di neve sul nostro Appennino, tuttavia andrà a ripulire l’aria almeno!

Questo il quadro generale del meteo Assisi primo weekend 2020 e speciale Epifania; di seguito le previsioni giorno per giorno:

Oggi venerdì 3 gennaio: giornata nella quale si alterneranno momenti di sole a “velature appanna-sole” al mattino, mentre soprattutto nel corso del pomeriggio e della serata arriverà invece della nuvolosità un po’ più compatta senza rischio di precipitazioni associate. Temperature minime sempre assai rigide tra 0 e -2 gradi, massime invece tra 8 e 10 gradi. Clima ancora umido e freddo. Possibili locali banchi di nebbia.

Domani sabato 4 gannaio: giornata nella quale si alterneranno momenti di sole a della blanda nuvolosità nell’arco di tutta la giornata clima sempre assai umido con minime in lieve aumento per effetto di una certa nuvolosità che nel corso della notte precedente attenuerà la dispersione di calore notturno. Massime anche queste in leggero incremento che si attesteranno tra 10 e 12 gradi. Tra la sera, la notte sulla domenica poi rotazione delle correnti dai quadranti nord-orientali e ingresso degli “sbuffi freddi” che ci interesseranno in maniera comunque più limitata rispetto al versante adriatico.

Domenica 5 gennaio: probabilmente la giornata più asciutta della serie con l’ingresso di una certa ventilazione di grecale e temperature in diminuzione. Sole e poca nuvolosità di bel tempo in transito. Bella, ma freddina la giornata!

SPECIALE METEO EPIFANIA 2020

Lunedì 6 gennaio giorno dell’Epifania: le correnti fredde si attenuano fino ad esaurirsi del tutto nel corso del giorno. Ampi gli spazi di sole e ben poca la nuvolosità! Clima che resta freddo soprattutto di notte. (N.B.: La mappa previsionale della domenica può ritenersi valida anche per questa giornata).

In conclusione di questo meteo Assisi primo weekend 2020 e speciale Epifania vorrei sottolinearvi il grande caos modellistico oltre il giorno del 6 gennaio, poco chiara al momento l’evoluzione successiva, perciò preferisco attendere di avere un quadro più chiaro prima di darvi una evoluzione più precisa. Come sempre a tutti voi, buona continuazione del periodo festivo, da parte di tutta la redazione di AssisiNews!