Spot per l’Umbria, da Radio Deejay una pubblicità ironica e vincente

Un (dissacrante e ironico) spot per l’Umbria firmato Radio Deejay. Dopo le polemiche sullo spot realizzato dai Comuni della Locride per promuovere il turismo con lo slogan “Venite in vacanza da noi, al Nord ci si ammala”, il ternano Francesco Lancia ha deciso di pubblicizzare il Cuore verde d’Italia attaccando direttamente tutte le altre regioni.

Lo spot per l’Umbria è andato in onda durante la trasmissione radiofonica del Trio Medusa su Radio DeeJay “Chiamate Roma Triuno Triuno“. “Venite in Umbria str***, una regione meravigliosa che a differenza del Molise è abitata!… Hai prenotato un albergo nella riviera romagnola? Da noi con quello che spendi per due settimane in un tre stelle a Rimini ti compri Umbertide!“, uno degli slogan dello spot (audio qui).

L’Umbria è descritta come “Un posto straordinario, cari trentini, dove di tedeschi non ne vediamo dall’8 settembre: Perugia, Terni, Spoleto, e tante altre. Napoli è una città meravigliosa, ma lo stesso si può dire di Bastia Umbra, che non ha nessun vulcano che rischia di polverizzarvi. A Norcia è sicuro che quando comprate un panino c’è la porchetta, non un mattone. Non c’è il mare è vero, ma quelle della Sardegna vi sembrano spiagge? Sono rosa, chissà quale polverina c’è. Roma è piena di monumenti, ma anche di buche. Sai quanta gente c’è cascata? Da noi l’unica cascata è quella delle Marmore“.

Su tutt’altro fronte, come riporta Umbria24, c’è anche Assisi tra le mete scelte da Gay Friendly Italy, il network creato da Gay.it e dedicato al mercato turistico Lgbt+. Oltre a Rimini, Ancona, il Cilento, ci sono la bassa Toscana e soprattutto l’Umbria “pronta a regalare ancora una volta una vacanza in Italia con gusto e all’insegna della natura, cultura e storia”. Il network propone un viaggio “on the road toccando Perugia, Spello e Bevagna”, con una tappa “imperdibile” sulle sponde del lago Trasimeno e “San Damiano ad Assisi, meta magica che vi darà l’opportunità di vivere degli scorci d’estate incredibili”. Tra le altre cittadine dell’Umbria segnalate ai turisti Lgbt+ vengono raccomandate anche “Gubbio, Todi e Foligno”.