La Locanda del Cardinale, spazio estivo nella terrazza di Santa Maria Maggiore

Scelta nel segno della ripartenza, Damaschi: “Assisi non è solo per i turisti, gli umbri riscoprano questa meravigliosa terra”

L’emergenza Covid-19 non ferma le strutture ristorative di Assisi e del territorio che in questo periodo fanno di tutto per offrire ai propri clienti nuove soluzioni, nuove offerte e nuovi spazi, nel pieno rispetto delle norme da seguire. E un importante esempio arriva da una delle eccellenze assisane, La Locanda del Cardinale di Piazza del Vescovado, che per la prima volta nella storia, dedica ai propri ospiti uno spazio all’aperto.

“In linea con la particolarità della nostra location – dice ad AssisiNews il titolare Roberto Damaschi – abbiamo approfittato della cortesia della Parrocchia Santa Maria Maggiore che ringraziamo per offrire uno spazio conviviale in uno dei luoghi mistici e di maggior pregio della città di Assisi. L’idea – sottolinea Damaschi – è quella di una socializzazione all’aperto mantenendo il nostro alto standard qualitativo, dando molto spazio a prodotti freschi e del territorio al fine di avere un costo leggero”.

Un segnale importante che arriva da uno dei ristoranti di Assisi, anche e soprattutto nel segno della ripartenza: “Dalle 19 alle 23 ci proponiamo di offrire happy hour e light dinner sfruttando la bravura della nostra squadra e l’enorme potenzialità della cantina. La volontà – conclude Damaschi, al quale sta molto a cuore il territorio – è quella di offrire “uno spazio che non c’è” ai turisti e finalmente convincere i gourmet ed i potenziali avventori tra gli umbri, che Assisi non è solo per turisti stranieri, ma un luogo unico da vivere pure per il popolo locale”.

(La Locanda del Cardinale è uno degli sponsor di AssisiNews)