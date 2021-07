Vaccino ai ventenni, la domanda: quando arriverà per i giovani umbri?

A chiederselo una professoressa di una scuola assisana: "I giovani non possono andare in vacanza e non sanno il perché di questo ritardo"

Vaccino ai ventenni, quando in Umbria? La domanda arriva da una professoressa di una scuola assisana, che scrive: “Ho una domanda molto importante da rivolgere a chi sta guidando la campagna vaccinale in Umbria e riguarda proprio la somministrazione nella fascia di età dei ventenni che ancora non è stata convocata per la prima dose. Eppure hanno eseguito le procedure di vaccinazione ai primi di giugno e non sono partiti per le vacanze in attesa dell’inoculazione. Ebbene – scrive la professoressa – a tuttoggi e con le misure di verifica che entrano in vigore i primi di agosto questi ventenni non potranno ancora muoversi o programmare una vacanza. E non sono no- vax , né ribelli o indecisi, ma vorrebbero sentirsi liberi. La domanda perciò è: chi potrà loro dare questa libertà prima che l’estate finisca?”.

Secondo Umbria24.it. il vaccino ai ventenni dovrebbe arrivare a giorni. «La prima dose agli under 30 che hanno aderito sarà somministrata tra fine mese e inizio agosto», ha detto il commissario regionale per l’emergenza Covid-19, Massimo D’Angelo che, giovedì mattina, nell’ambito della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico, ha anche fatto il punto sulla campagna di vaccinazione insieme all’assessore Luca Coletto. Con il green pass in arrivo e i giovani che scalpitano per esercitare il proprio diritto alla vaccinazione, D’Angelo ha fornito un aggiornamento spiegando, innanzitutto, che nella fascia tra «20 e 29 anni circa il 35 per cento della popolazione non ha dato la propria adesione, mentre si sale al 63 per cento di mancate adesioni per la fascia tra 12 e 19 anni». Per tutti gli altri, però, il commissario assicura che «con sms abbiamo già fissato un appuntamento per fine mese a oltre il 50 per cento di quelli che hanno prenotato, mentre a tutti gli altri l’sms arriverà entro fine luglio e l’appuntamento sarà per i primi di agosto».

E intanto i consiglieri regionali della Lega, Stefano Pastorelli (capogruppo) e Paola Fioroni (vice presidente Assemblea legislativa) chiedono alla Giunta e all’assessore Luca Coletto di “prevedere in Umbria tamponi gratuiti per specifiche fattispecie”. Nello specifico, “Valutare la possibilità di effettuare tamponi gratuiti a quei cittadini umbri che hanno prenotato il vaccino, ma che ancora non hanno potuto riceverlo, in considerazione di impellenti necessità personali o lavorative che richiedono il green pass”:

