Degrado e incuria, la lettera: “Si pensa all’accoglienza dei pellegrini e ci si dimentica dei cittadini”

Assisi News riceve e pubblica un intervento di Giorgio Bastianini che lamenta il ‘degrado’ per la scarsa manutenzione del territorio; si unisce tra l’altro alla segnalazione di una lettrice – foto in evidenza e a fondo pezzo con la data stampata – scattata ieri a poche decine di metri dal bosco di San Francesco; ci sono poi le erbacce sul muraglione di via Dono Doni e i rifiuti abbandonati alla Rocca Maggiore da persone incivili. Nel frattempo sono invece stati risolti almeno due tre tre problemi segnalati in questo articolo: sfalciata l’erba sulla ciclabile e riparata la perdita d’acqua nell’angelano.

L’estate arroventata è arrivata puntuale, come pure il disagio per la scarsa manutenzione del verde e pulizia di aree incolte, nell’ambito urbano. Pulizia, sistemazione delle erbe e piante infestanti “poca”, con il rischio d’incendi, prolificazione di insetti e animali, come topi, pericolosi alla salute pubblica. Occorre invitare i proprietari dei terreni a pulire gli scoli dei fossi e bordi delle strade, così facendo si previene l’emergenza della conta dei danni…dopo.

A Petrignano, da anni, abbiamo l’oasi “GREEN CAMPO GRANDE” dove invito gli amministratori e i politici a fare una passeggiata per constatare lo stato di degrado e abbandono. Di recente, ho letto le lamentele dei compaesani di S.M. Angeli e Rivotorto su questo problema del degrado, ma anche noi di Petrignano, insieme a tante altre realtà del territorio comunale, abbiamo di che lamentarci. È con questo “mal comune” che speriamo da chi di dovere, un po’ di concentrazione anche su chi vive nelle frazioni (non solo sulle necessita del capoluogo) anche noi del territorio “fuori le mura” abbiamo diritto a un decoro, l’immagine è per tutti. Altro problema estivo è quello dei valori sociali, cioè aiutare le persone sole, anziani, fragili, che con queste temperature roventi restano intere giornate in casa.

Basta avere idee e organizzazione, per trovare all’interno dei comuni del parco del monte Subasio, strutture (che ci sono), adeguate per poter far trascorrere alcune ore del giorno al fresco della montagna e donare loro della piacevole socializzazione. L’amministrazione è sempre più occupata all’accoglienza dei pellegrini e si dimentica dei residenti (Barcellona insegna!) Noi cittadini denunciamo, segnaliamo e poi??? Non ci sono risposte, sono evasivi, sempre a difendere l’indifendibile degrado. Ricordatevi che la critica sincera e sana è il sale della democrazia.

Lo scrittore Luciano Bianciardi scriveva: “La politica ha cessato da molto tempo di essere scienza di buon governo ed è diventata invece arte della conquista e della conservazione del potere. Io aggiungo, che ormai la politica è matematica, solo ricerca di grandi numeri per formare il listone, grandi ammucchiate senza conoscenza dei vari partner, “famolo strano”, “come viene viene” – l’importante è il potere, il denaro, l’onnipotenza. Buone vacanze.

