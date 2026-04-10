Voli dell’estate 2026 da e per Perugia: tutte le tratte della ‘summer season’

Dal 29 marzo è ufficialmente partita la stagione “Summer 2026” all’aeroporto internazionale dell’Umbria: i voli dell’estate 2026 da e per Perugia vedono conferme sulle rotte consolidate, incrementi di frequenza sulle destinazioni più trafficate e un avvio d’anno con numeri nuovamente record.

Dieci le rotte Ryanair, con quattro collegamenti nazionali verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (operativa dal 3 giugno al 30 settembre) e sei destinazioni internazionali: Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest. Tra i voli dell’estate 2026 da e per Perugia che vedono incrementi di frequenza: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali, Catania fino a sette, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali nei mesi di picco. British Airways conferma fino a quattro voli settimanali sulla rotta Perugia–Londra Heathrow; Wizz Air mantiene il collegamento giornaliero con Tirana; Transavia opera fino a tre voli settimanali per Rotterdam; Aeroitalia conferma i voli per Olbia e Lamezia Terme con due frequenze settimanali tra metà giugno e metà settembre, mentre Hello Fly collegherà Lampedusa e Pantelleria con voli settimanali.

Complessivamente, la stagione estiva mette in vendita circa 580.000 posti, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio da e per l’Umbria. Tutte le informazioni sui voli sono disponibili sul sito ufficiale dell’aeroporto: www.airport.umbria.it. Il traffico del primo trimestre 2026, intanto, conferma il trend positivo dello scalo: da gennaio a marzo sono transitati oltre 76.500 passeggeri, in aumento dell’8,4% rispetto ai circa 70.000 dello stesso periodo del 2025. Solo a marzo i passeggeri stimati sono oltre 31.000, con una crescita dell’8% circa rispetto all’anno precedente. Per la settimana di Pasqua si prevede un traffico di oltre 16.000 passeggeri.

Foto di Ethan Robertson | via Unsplash

Voli estate 2025 da e per Perugia

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