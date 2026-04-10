Viabilità modificata in via Ospedale delle Pareti e via dell’Isola Romana, Forza Italia chiede chiarimenti

Una “controversa modifica della viabilità in Via Ospedale delle Pareti e Via dell’Isola Romana”, entrata in vigore proprio in queste ore con l’Ordinanza n. 74 del 25 marzo scorso porta a delle richieste di chiarimenti da parte di Forza Italia Assisi, alla quale non piacciono quelle che definisce “modifiche drastiche alla circolazione”, ossia il senso unico da Via Patrono d’Italia verso Via Tescio; divieto di accesso da Via Tescio in direzione Via dell’Isola Romana: una serie di obblighi di svolta per i veicoli in uscita dalle vie laterali. “Il dato più grave”, sottolinea Fasulo, “è che questa ordinanza annulla e sostituisce una precedente ordinanza – la numero 70 del 20 marzo – emessa appena cinque giorni prima, che, a quanto pare dalle prime indiscrezioni, prevedeva il senso unico nell’altro verso. In pratica, in meno di una settimana l’Amministrazione ha cambiato completamente idea, senza spiegare il perché. Questo è inaccettabile”.

Per l’esponente di Forza Italia Assisi le criticità sarebbero diverse: le famiglie che abitano in via Ospedale delle Pareti e via dell’Isola Romana e nelle vie limitrofe non potranno più muoversi liberamente, ma saranno costrette a lunghi giri; i lavoratori che vanno/tornano a/da Bastia Umbra o nelle zone limitrofe saranno costretti a percorrere itinerari molto più lunghi, con aggravio di tempo e costi; tutti i veicoli che dall’area interessata vogliono dirigersi verso Santa Maria degli Angeli o la Stazione Ferroviaria dovranno necessariamente transitare per Via Maratona, già congestionata, creando un effetto imbuto; e il cosiddetto “Ponte Rosso”, già stretto e a senso unico alternato, diventerà un punto di blocco quotidiano con code interminabili.

“Parliamo di centinaia di persone che ogni giorno vivono, lavorano e transitano in quella zona”, incalza Fasulo. “L’Amministrazione non può pensare di stravolgere la viabilità di un’intera area senza prima studiare l’impatto reale, ascoltare i cittadini e valutare soluzioni alternative. Questo è governo del territorio o improvvisazione?”. Il tutto senza contare che la parte iniziale della via conserva il doppio senso di circolazione, “evidentemente – scrive Fasulo – per agevolare alcune proprietà adiacenti in quell’area”. Forza Italia segnala inoltre che l’ordinanza si limita a richiamare genericamente un progetto approvato dalla Giunta Comunale nel luglio 2025 (“Fondo cammini religiosi Ministero del Turismo – Valorizzazione del Cammino di Francesco”), ma non spiega perché sia necessario stravolgere la circolazione in quell’area e perché la precedente ordinanza, adottata pochi giorni prima, sia stata annullata, senza tra l’altro alcuno studio sulla viabilità. Per queste ragioni, il consigliere Fasulo ha depositato oggi una richiesta formale di accesso agli atti ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali, chiedendo al Comune di Assisi di rendere disponibile tutta la documentazione relativa alla vicenda.

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