Élite acconciature di Manuela Moretti, a Torchiagina apre una nuova attività commerciale

C’è una nuova attività a Torchiagina di Assisi che vede protagonista una giovane parrucchiera di origini bastiole che ha deciso di investire nel territorio assisiate. Nella frazione di Assisi da settembre è operativo ‘Élite acconciature’ di Manuela Moretti, salone di acconciature dedicato in gran parte alle donne, ma anche agli uomini.

“Mi chiamo Manuela Moretti e ho 31 anni, dopo tanti sacrifici il 15 settembre di quest’anno sono riuscita ad aprire la mia attività a Torchiagina di Assisi”. Una storia lunga quella di Manuela, che racconta, a tratti con emozione ad Assisi News: “Ho iniziato a lavorare che ero solo una ragazzina presso Ilvana Taglioni, grazie alla quale ho imparato ad amare questo lavoro. Quando ho iniziato – dice – ho avuto la fortuna di essere seguita e guidata giorno dopo giorno per essere formata al meglio, aggiungendo alla costante formazione in salone quella di corsi frequenti, andando per interi anni tutti i fine settimana a Bologna presso quella che un tempo era l’accademia Intercosmo, dove avevo una formazione a 360º su ogni ramo del mio lavoro”.

Tante esperienze e sacrifici, sempre con l’obiettivo di crescere e migliorare: “La voglia di crescere era talmente tanta – sottolinea Manuela Moretti, originaria di Bastia Umbra – che nel mezzo ho aggiunto corsi di altro genere che andavano dalla formazione per i prodotti kerastase presso l’accademia di L’Oreal, a corsi di taglio presso grandi stilisti ma anche corsi con grandi marchi come GHD arrivando fino a Montecarlo. Più crescevo lavorativamente però, più diventava chiaro per me, quale fosse la mia vera passione, ovvero il mondo del colore”.

Specialista nella colorazione del capello, con impegno e passione: “Ho fatto innumerevoli corsi per formare al meglio la mia conoscenza della colorimetria, comprando anche volumi da leggere e studiare a casa per conoscere tutto su questo campo, dalla chimica alla parte cosmetica. Con un pennello in mano – ci tiene a sottolineare Manuela Moretti – e una cartella colori, riesco a far venire fuori me stessa, unendo tecniche colore imparate negli anni, alle nuance a mia disposizione. Sono arrivate così, studiando e continuando una formazione serrata varie soddisfazioni, che mi hanno portata ad essere tra le varie cose, tecnica colorista per le aziende che utilizzavo, esperienza che mi è servita ad acquisire ulteriori sicurezze su quello che è questo meraviglioso mondo”.

Era il momento di una nuova avventura, e la decisione della giovane bastiola è stata quella di investire in una frazione del comune di Assisi, proprio a Torchiagina con il suo Élite acconciature di Manuela Moretti: “Ora nel mio salone punto ad organizzare tutto verso quello che, con il tempo, ho capito essere quello che vorrei trasmettere tramite le mie clienti, ovvero la salute e il benessere del capello, perché se un capello è sano, posso far venire fuori la sua lucentezza e bellezza e ogni servizio, dal colore alla semplice piega, risultano valorizzati al massimo. Anche perché, parlando onestamente, la migliore pubblicità per un salone, sono le clienti, e il loro sentirsi belle e a proprio agio con se stesse! I loro capelli devono essere la cornice del loro magnifico quadro interiore, e sta a me far venire fuori la loro essenza, ascoltandole e capendo quello che vogliono far uscire fuori di loro, sono una tela bianca sulla quale appoggio il mio pennello”. Perché proprio a Torchiagina? “Perché c’era a mio parere necessità di una parrucchiera in questa importante frazione di Assisi, in un paese importante, vicino anche ad altri comuni e ricchi centri abitati confinanti” – ha raccontato alla redazione di Assisi News.

“Spero che questo percorso appena intrapreso – ha poi concluso Manuela – mi porti a conoscere sempre più persone che possano fidarsi e affidarsi a me, e che grazie alla continua formazione che svolgo e alle continue novità che porto in salone, mi porti a crescere e conoscere nuove e stimolanti figure lavorative”.

