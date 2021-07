AssisiEventi, dal 26 luglio online il nuovo portale dedicato ad appuntamenti e iniziative

(La Redazione, Lo Staff) Il nostro gruppo editoriale si espande: da lunedì 26 luglio sarà online AssisiEventi, visitabile a questo link. Nasce così un nuovo progetto, un portale informativo dedicato agli appuntamenti e alle iniziative del territorio. Dopo AssisiNews, AssisiSport e il format inStudio, ecco AssisiEventi: concerti, enogastronomia, festival, fiere, manifestazioni, religione, mostre, sagre, spettacoli, sport, teatro, congressi. Tutto quello che c’è da sapere sulle manifestazioni di Assisi e del territorio circostante. Un portale online che possa aiutare cittadini, abitanti dei territori limitrofi, turisti e visitatori a scoprire Assisi, il suo territorio e l’intero comprensorio. (Continua dopo il video)

AssisiEventi diventa così un ulteriore supplemento di AssisiNews, testata giornalistica online edita dalla Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c.. Quanto pubblicato su AssisiEventi vuole essere una guida, inerente il settore degli eventi e delle manifestazioni, corretta, precisa, libera ed indipendente, rivolta ai residenti e ai cittadini, ai turisti e ai visitatori. Il nuovo sito segnalerà gratuitamente tutti gli eventi ufficializzati e calendarizzati, anche comunicati da terzi attraverso il form presente che sarà nel portale web.

AssisiEventi rappresenterà un contenitore nel quale le tante realtà associative e culturali del territorio potranno ritagliarsi spazi per far conoscere le proprie manifestazioni. AssisiEventi infatti offrirà anche pacchetti Premium su richiesta, costituiti da pagine esclusive dedicate ai singoli eventi e manifestazioni, grazie alle quali approfondire in maniera specifica ogni dettaglio dell’evento che ha scelto di pubblicizzarsi tramite il nuovo portale.

Tutti potranno inviare a info@assisieventi.it segnalazioni di eventi e manifestazioni di ogni genere, comunicati stampa, scritti ed immagini fotografiche, che la redazione vaglierà e, previo proprio consenso, pubblicherà. AssisiEventi.it sarà online lunedì 26 luglio con le pagine Facebook e Instagram già attive. Seguiteci!

© Riproduzione riservata