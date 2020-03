Fino al 31 maggio su AssisiNews e AssisiSport numerosi vantaggi sugli spazi pubblicitari temporanei

AssisiNews e AssisiSport continuano a lavorare nonostante l’emergenza Covid-19. Una vicinanza ai lettori e una varietà di news, anche non strettamente locali, che viene apprezzata viste le migliaia di pagine visualizzate ogni giorno, in continua crescita. Un lavoro che non sarebbe possibile senza il prezioso sostegno degli sponsor, che continuano a sostenerci nonostante le difficoltà. E per loro, e anche per i negozi che continuano a lavorare e che desiderassero usare anche noi per promuovere le loro attività, abbiamo deciso di dedicare tariffe vantaggiose per tutte le rimanenze sugli spazi pubblicitari temporanei.

È l’iniziativa, valida da oggi al 31 maggio 2020, che nasce per stare vicino a tutti coloro che devono continuare nella propria promozione, in particolare a chi si adopera per stare vicino a famiglie, privati ed aziende, con le consegne a domicilio. C’è un tempo per tutti e questo per ognuno è il tempo per rimanere a casa usufruendo di servizi a domicilio e modificando il nostro modo di vivere. Serve essere responsabili, per tutelare l’Italia e i nostri concittadini.

Per essere ancora più vicini a chi nei prossimi due mesi vorrà sostenerci, AssisiNews e AssisiSport a partire da oggi e fino al 31 maggio 2020, darà la possibilità a tutti coloro che vorranno pubblicizzarsi attraverso l’acquisto di banner pubblicitari temporanei di farlo a tariffe vantaggiose.

Sulle due testate (una dedicata al territorio a 360° e l’altra alle realtà sportive del comprensorio) isponibili spazi popup di due dimensioni, oltre a spazi in testata di varie tipologie. Per informazioni e richieste dettagliate, basterà inviare una mail a info@assisinews.it o contattare telefonicamente il numero 075.804.47.94.

AssisiNews e AssisiSport, che vantano insieme oltre i 15mila click giornalieri e che da sempre tentano di fornire ai propri lettori un’informazione corretta, leale e completa nonostante il non facile periodo, proseguono nell’intento di essere vicini alle tante realtà lavorative del territorio. Una scelta apprezzata, sin dalla fondazione delle testate del gruppo, e che ci ha permesso di crescere insieme. E ora più che mai, insieme vinceremo!