Bastia Canta: concerto benefico per Il Giunco e Protezione Civile tra musica e solidarietà (video)

Bastia Umbra si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica e della solidarietà: sabato 15 novembre alle ore 21:00 la sala congressi di centro fieristico Umbriafiere ospiterà la quarta edizione di “Bastia Canta”, il concerto benefico promosso dal Comune di Bastia Umbra a favore di due importanti realtà del territorio: l’Associazione Il Giunco – La Casa di Jonathan e la Protezione Civile. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti e gruppi musicali che con la loro esibizione contribuiranno a sostenere le attività sociali e assistenziali portate avanti ogni giorno dalle due associazioni. I biglietti sono disponibili presso Villa Salus (075 800 0308) e al numero 392 516 2882.

Con l’autunno, inoltre, l’Associazione Il Giunco riparte con nuove iniziative formative e sociali: oltre a Bastia Canta prenderanno avvio i corsi dedicati a genitori e ragazzi per affrontare con consapevolezza le difficoltà legate alle disabilità. Per i genitori sono previsti incontri mirati alla comprensione delle problematiche e allo sviluppo dell’autonomia dei figli; per i ragazzi, invece, laboratori pratici con strumenti didattici innovativi, software educativi e attività per un apprendimento più coinvolgente e personalizzato. Nel servizio diurno la struttura accoglie persone autosufficienti con più di 65 anni, offrendo momenti di socializzazione e sostegno quotidiano. (Continua dopo il video – Clicca QUI per il link diretto)

Con Assisi News abbiamo fatto visita alla casa di Jonathan; la presidente dell’associazione Il Giunco, Rosella Aristei, ha ricordato come l’associazione rappresenta un punto di riferimento per la solidarietà e per la comunità: realtà preziosa per Bastia Umbra e per tutto il territorio umbro, nasce dall’impegno di famiglie, amici e volontari uniti dal desiderio di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Il risultato è, ad oggi, un vero e proprio laboratorio di integrazione, ascolto e collaborazione sociale. Un impegno quotidiano che continua a tessere legami grazie anche alla collaborazione di enti, associazioni, cooperative e cittadini.

