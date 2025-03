BN COM festeggia 20 anni di attività, occasione preziosa per inaugurare la nuova sede (foto)

Grande festa per BN COM, società che edita le testate del gruppo editoriale Assisi News, che ha celebrato i 20 anni di attività e un doppio traguardo. In tantissimi sabato 22 marzo non hanno voluto mancare infatti all’inaugurazione della nuova sede di via Raffaello a Santa Maria degli Angeli.

Il gruppo di proprietà dei fratelli Stefano, Luca e Marco Berti Nulli, nasce nel 2005 con lo studio grafico Berti Design, poi sviluppatosi e diventato un punto di riferimento nel campo della comunicazione a 360º, nel territorio e non solo.

Da lì, tanti i progetti e un lavoro sempre accurato e con vista al futuro nel campo della digitalizzazione. Grafica, social media, web, ecommerce, fotografia, foto, video, ufficio stampa per enti, eventi e aziende, fino a sbarcare nel mondo dell’editoria online con l’informazione e le testate via via nate: Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi – oggi punto di riferimento dell’informazione locale e territoriale – e la regionale Umbria Social.

Una sede innovativa e all’avanguardia quella inaugurata sabato 22 marzo, che annovera oltre agli uffici commerciali e tecnici, una sala riunioni, la sala registrazione, fiore all’occhiello per la zona di Assisi, luogo della trasmissione inStudio format con interviste e progetti nell’ambito dell’informazione video distribuiti sui canali social del gruppo, che da anni hanno raggiunto importanti numeri sempre più in crescita i termini di visualizzazioni e ampio seguito.

Presenti clienti, sponsor, amici, persone care, autorità fra cui la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco ff della Città di Assisi Valter Stoppini e l’assessore a sport e cultura Veronica Cavallucci. Ampio lo staff interno, giovane e preparato, oltre ad una vasta gamma di collaborazioni esterne.

“Dopo i primi nostri 20 anni di attività, ecco la nostra nuova sede che è stata inaugurata ufficialmente alla presenza di tantissima gente fra gentili clienti, autorità, collaboratori, amici, persone a noi care. Un traguardo importante e significativo – scrivono da BN COM – frutto di anni di lavoro, svolto sempre con passione, sacrificio, dedizione, costanza, alla continua ricerca della qualità in ogni dettaglio. Grazie alle autorità presenti, allo staff per noi prezioso, ai rappresentanti delle tante realtà aziendali che con fiducia fanno riferimento al nostro gruppo di lavoro, alle nostre famiglie, per aver condiviso con noi questo bellissimo pomeriggio di festa. Ora si guarda avanti, come sempre siamo soliti fare – concludono i fratelli Stefano, Luca e Marco Berti Nulli – con nuovi obiettivi e verso altri importanti traguardi! Grazie davvero a tutti!”.

