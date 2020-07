Centro Servizi Dentali, Marco Sensi spiega le regole per ripartire in sicurezza

L’emergenza Covid-19 non è ancora del tutto passata, ma sono sempre di più le persone che stanno cercando di tornare alla normalità. Va da se che la salute va tutelata e in molti continuano ogni giorno ad effettuare visite mediche di controllo sanitario per la prevenzione. Particolare attenzione è rivolta al settore odontoiatrico, con i tanti dentisti che lavorano fin dall’inizio dell’emergenza in maniera del tutto innovativa.

Dalle prenotazioni solo su appuntamento al nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti: sono tante le novità per i dentisti nella fase dell’emergenza coronavirus hanno dovuto attuare. Le regole sono state stabilite per garantire il massimo della sicurezza a professionisti e pazienti, che adesso possono recarsi in studio non soltanto per le emergenze.

Abbiamo contattato in merito Marco Sensi, titolare del Centro Servizi Dentali – che è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews – con sede a Bastia Umbra. Uno studio odontoiatrico specializzato che ha fatto sempre della sicurezza del paziente la sua principale missione. “In questo ultimo periodo – dice Marco Sensi – abbiamo voluto dare ancora più importanza a questo aspetto adottando tutte le misure necessarie per contenere il più possibile il contagio da Covid-19. Utilizziamo le più innovative soluzioni tecnologiche (PrecisionTech) che consentono al cliente di prenotare una visita senza alcun timore”.

Protezioni, presidi specialistici, cura dei dettagli ed altri accorgimenti in tema di sicurezza e protezione secondo un attento protocollo sanitario. Un’emergenza che ha preso tutti di sorpresa all’inizio, ma che via via ha consentito al settore di organizzare al meglio. “Sedersi alla poltrona del dentista non è mai stato così sicuro” – conclude Marco Sensi. La cura dei denti è importante per la salute di ognuno, occorre proseguire nella prevenzione anche in tempi di Covid-19.

