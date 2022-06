Claudia Segatori parrucchiera, passione e formazione le basi del successo (foto)

Un lavoro che svolge con amore e preparazione, un mestiere che insegna ai più giovani con esperienza e dedizione. Claudia Segatori da venti anni lavora nella piccola frazione di Costano di Bastia Umbra con la passione e la professionalità che da sempre la contraddistinguono. Un’eccellenza del nostro territorio costantemente aggiornata sulle tendenze del momento e non solo, con attestati e importanti riconoscimenti. Recentemente, infatti, Claudia ha conquistato il 3° e il 4° posto alla gara provinciale di febbraio 2022 per taglio, colore e piega femminile.

Claudia Segatori nasce come figlia d’arte – anche la mamma, Giovanna Rossi, è parrucchiera – e si divide tra gli studi, corsi specialistici e il negozio. Da sempre ha voluto intraprendere un lavoro artistico facendo prima la parrucchiera e poi l’hair stylist. Oggi è sempre più qualificata grazie ai numerosi corsi che segue per rimanere sempre aggiornata. Il suo lavoro non si riduce solo al negozio e al salone ma un aspetto importante è anche legato alla formazione. Claudia è infatti formatore presso Ecipa Consorzio Futuro di Perugia e presso Cnos-FAP di Foligno. Tante le esperienze vissute. Ultimamente ha anche partecipato come aiuto parrucchiera per il film “Dante” di Pupi Avati che definisce “un’esperienza bellissima”.

Non si ferma mai e punta sempre in alto. “Cosa posso dire alle giovani leve del mio salone? – commenta – Di mettere sempre l’entusiasmo, tanta voglia e avere fiducia in se stessi”.

La passione per questo mestiere le è stata trasmessa da mamma Giovanna che ha recentemente esaudito il suo più grande desiderio: conoscere il suo idolo Federico Fashion Style, volto noto dell’hair styling e del piccolo schermo con il suo programma che racconta le vicende dei suoi saloni.

(Claudia Segatori Parrucchiera è uno degli sponsor di Assisi News e Umbria Social)

