Consegne a domicilio, le attività di Assisi, Bastia e Bettona provano a ripartire

L’economia locale legata alla ristorazione, alle pizzerie e ai prodotti artigianali come il gelato non vuole fermarsi. Ripartono anche ad Assisi e Bastia Umbra le consegne a domicilio e in tanti provano a ricominciare da qui. Al via da oggi, venerdì 17 aprile, la pizzeria del Ristorante Pizzeria Bellavista. Basterà collegarsi alla pagina Facebook del ristorante e sfogliare il menù consultabile online. Ordini negli orari suggeriti dalle 16 alle 19 (SERVIZIO ATTIVO SOLO IL VENERDÌ, SABATO E DOMENICA) e consegna direttamente a casa in serata nei comuni di Assisi e Bastia Umbra. Ordinazioni ai numeri 075.80.42.492 e 348.60.17.911.

Stesso discorso per le gelaterie artigianali Dulcinea Gelateria di Passaggio di Bettona, ordini entro le 15 al numero 340.52.86.670 e Skuisito-Antica Gelateria di Santa Maria degli Angeli, ordini entro le 16 ai numero 346.88.42.814. Nuovamente operativi i servizi di consegna a domicilio e possibilità di ordinare anche qui direttamente consultando le pagine Facebook aziendali, dove sono evidenziati tutti i dettagli, ordinando contattando i gestori via telefono. Il gelato arriverà direttamente a casa nelle aree rispettivamente indicate.

Il servizio di consegne a domicilio prosegue anche per il Penny Lane Tavern di Santa Maria degli Angeli, tel. 804.057.53, ordini anche via Whatsapp‬ e possibilità di ordinare direttamente dal sito web del locale. I lettori di AssisiNews e AssisiSport, ma anche chi approfitta del codice sconto AssisiNews25, otterranno una riduzione del 25% sul prezzo complessivo.

Va avanti senza sosta anche la consegna a domicilio di Cose Nostre, tel. 075.93.70.151, negozio di alimentari di Santa Maria degli Angeli sito in centro, precisamente in via Alcide De Gasperi. Anche il Pastarolo di Michele Raspanti ha deciso di ricominciare la consegna a domicilio della pasta fresca. Per ordini, entro le 18, anche qui basterà collegarsi alla pagina Facebook aziendale e le prelibatezze locali arrivano direttamente a casa. Tel. 0742.96.00.13 e 333.41.93.604. Possibile inoltre prenotare da Umami (Contatti: +39 392 2043500 e info@umamibeer.it / www.umamibeer.it, oltre che la pagina Facebook) e da Magnavino Wine & Food (qui la pagina Facebook) che venerdì 17 e sabato 18 aprile propone ad esempio la cena Spagnola a domicilio.

Un modo per tutti, per non fermarsi insomma, in attesa di certezze che ancora non arrivano in toto ed in attesa di ripartire davvero a 360° una volta che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sarà terminata.

(Le aziende citate nel presente articolo sono tutte sponsor di AssisiNews e AssisiSport)