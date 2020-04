Meteo Assisi 17-19 aprile 2020: sole e temperature sopra la media fino a domenica

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 17-19 aprile 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend in cui conterà ancora e soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno, ben ritrovati a tutti, settimana questa davvero di notevoli saliscendi termici, ma ancora una volta con scarse precipitazioni che non sono minimamente riuscite ad intaccare una siccità pesantissima ormai radicatasi da metà dicembre del 2019.

Per darvi un ordine di paragone mediamente le località del nostro territorio in questo momento dell’anno dovrebbero avere accumulato precipitazioni intorno ai 280-300 mm, attualmente siamo tra 100 e 120 mm, pensate addirittura sul nostro territorio assisano stiamo anche peggio soltanto 85 mm. Potete così capire anche voi la notevole carenza di piogge con deficit tra il 60% e il 70%.

Nel corso di questo weekend qualche timida speranza sembra intravvedersi, ma davvero poco o nulla rispetto a ciò che servirebbe. Certamente qualcosa di grosso dovrà avvenire tra l’ultima decade di questo mese e inizio maggio però l’aria gelida ancora presente al Polo Nord e che a causa di una stratosfera congelata non ne vuole sapere da mesi di scendere seriamente, complice l’inclinazione sempre più incidente dei raggi solari sarà costretta a capitolare e scendere verso sud in direzione dell’Atlantico il quale per risposta, ci spedirà un bel carico di precipitazioni tanto importanti quanto provvidenziali per i nostri terreni aridi e secchi. Sto seguendo da giorni questa evoluzione, ma al momento la confusione modellistica è francamente molto elevata, tanto che addirittura già per questo weekend sarà molto difficile per me riuscire a fornirvi una accurata ed esatta evoluzione del meteo.

Ma vediamo come sempre insieme ora il tempo per l’intero fine settimana. Di seguito il Meteo Assisi 17-19 aprile 2020, con uno sguardo anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata di gran solleone e con clima da metà maggio, poco veramente da aggiungere se non che nel corso della giornata ci sarà il passaggio a tratti di velature “appanna-sole”. Ventilazione decisamente scarsa di prevalente componente sud-occidentale. Temperature massime tra 23 e 25 gradi.

Sabato: giornata nella quale il sole sarà sempre presente e per larghi momenti, ma con maggiori passaggi nuvolosi e “velature più compatte” che a tratti lo nasconderanno un poco di più rispetto al giorno precedente. Nel corso della notte su domenica discreta possibilità di un veloce passaggio di precipitazioni, seguono subito schiarite. Temperature massime che nonostante la lieve e maggiore presenza di nuvolosità saliranno ancora rispetto al giorno precedente raggiungendo locali picchi di 26-27 gradi da fine maggio. Sempre molto più caldo e arido del normale. La mappa previsionale con le icone si riferisce alle ore centrali del giorno, al mattino infatti prevarrà più il sole, mentre verso sera più le nubi.

Domenica: la giornata più difficile da prevedere ad oggi a causa di un caos modellistico notevole, cercherò di fornirvi comunque una mia idea. Secondo me sarà una giornata decisamente nuvolosa con pochi e brevi spazi di sole, da segnalare che qualche modello matematico più possibilista verso qualche goccia di pioggia locale, ma io non credo a questa evoluzione. Ventilazione sempre scarsamente significativa dai quadranti meridionali.

Probabile qualche pioggia un po’ più organizzata da lunedì, ma urgono aggiornamenti in merito.

A tutti voi auguriamo come sempre di trascorrere momenti di serenità in questo periodo di quarantena e ci raccomandiamo: restate a casa!

Buon weekend, da AssisiNews!