Cromia Parrucchieri sceglie le bellezze di Assisi e dell’Umbria per la sua campagna di comunicazione

Moda, fashion e tendenze: anche questi settori scelgono le bellezze dell’Umbria e di Assisi per ripartire dopo la crisi legata alla pandemia dovuta al Covid-19. È il caso di Cromia parrucchieri di Bastia Umbra (sponsor sostenitore, tra gli altri, di AssisiNews) che nei giorni scorsi ha dato vita ad un foto e video shooting con sullo sfondo tutta la bellezza della città di Assisi ed alcuni luoghi del territorio circostante, su tutti il bellissimo scenario delle cascatelle del fiume Chiascio, lungo il percorso verde di Bastia Umbra.

Cromia Parrucchieri, salone per l’uomo e la donna di via Roma 104 a Bastia Umbra, non è nuovo a queste iniziative. Come non sono nuove le titolari, Vanessa Tenerini, originaria di Viterbo ma da circa 30 anni a Bastia Umbra ed esperta parrucchiera con oltre 15 anni di esperienza, e la socia e amica (nonché cognata) Samanta Battistelli, di origini bettonesi.

“Abbiamo scelto Assisi ed meravigliosi luoghi circostanti del nostro territorio come segno di ripartenza, sia per la nostra attività che amiamo alla follia, sia per stare al fianco della nostra amata terra in un momento così particolare per le persone in genere, per il mondo del lavoro e nello specifico per le tante attività commerciali come la nostra. Un segnale forte ed importante, perché investire in un momento come questo non è facile – sottolineano – ma la nostra grande passione ci spinge a dare continuità al nostro lavoro. Ringraziamo tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione per lo shooting e chi ha collaborato con noi, per noi è stata una giornata indimenticabile alla quale daremo continuità con altri progetti in futuro”.

Una campagna di comunicazione che uscirà a settembre, con alcuni di backstage già diffusi via social, dove oltre alle creazioni delle titolari di Cromia, emerge la bellezza di Assisi e dell’Umbria. “Uno shooting che non è passato inosservato a tanti curiosi e passanti – fanno sapere le titolari – seppur in un pomeriggio caldissimo in cui alla fine ci siamo davvero divertiti tutti”. Oltre a Cromia, hanno partecipato al progetto sotto forma di collaborazione i negozi di abbigliamento Underground Uomo di Bastia Umbria, Madame Bovary Outlet di Assisi ed Amati Centro Estetico di Torgiano. Concept e coordinamento sono di BertiDesign.

“Per noi questo è un sogno che piano piano si sta realizzando a piccoli passi. Abbiamo cominciato ufficialmente a settembre 2019 – sottolineano le titolari – e lo stiamo portando avanti con grande amore per il nostro lavoro. Il Covid-19 non ha fermato questa nostra passione e la nostra forza di volontà, amiamo30la nostra terra e il nostro lavoro, con dedizione e passione tutto si può raggiungere”.

(Cromia Parrucchieri è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews)