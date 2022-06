Devotio 2022, grande successo ed emozione anche per Chorus – Ricamificio Umbro (foto)

Alla fiera internazionale su prodotti e servizi per il mondo religioso anche il cardinale Zuppi, che si è soffermato anche a visitare lo stand dell'azienda di Bastia

Risultati positivi per Devotio 2022, terza edizione della grande fiera internazionale sui prodotti e i servizi per il mondo religioso, andata in scena nel weekend a BolognaFiere e alla quale ha partecipato anche la storica azienda bastiola, Chorus – Ricamificio Umbro.

Nei tre giorni della manifestazione, i due padiglioni della fiera hanno visto la presenza di numerosi operatori del settore, importatori, distributori, rivenditori, e-commerce, sacerdoti, suore e responsabili di parrocchie e comunità. Ospite d’eccezione il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Tra gli stand visitati da Zuppi anche quello del Ricamificio Umbro, produttore della prestigiosa linea Chorus e sponsor di Assisi News, presente a BolognaFiere con la titolare Patrizia Mancinelli, il figlio Luca Bartolucci e lo staff aziendale. “Per noi del Ricamificio Umbro è stato davvero un piacere ed un grande onore, incontrare Sua Eminenza Rev.da il Signor Cardinale Zuppi, Arcivescovo della Arcidiocesi di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana”, la gioia su Facebook del Ricamificio Umbro che ha presentato la nuova collezione e il nuovo catalogo.

Rispetto all’edizione del 2019, i due padiglioni di Devotio 2022 hanno accolto 200 espositori – 176 nel 2019 – provenienti dall’Italia e da altri 15 Paesi, su una superficie totale di 15mila metri quadrati, 4mila in più rispetto all’ultima volta. A poche ore dalla chiusura, erano stati registrati in totale oltre 3mila visitatori, provenienti dall’Italia e, per più del 30%, da oltre 50 Paesi del mondo, tra cui tutta l’Europa ma anche Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Ecuador, Filippine, Giappone, Sud Corea, Angola, Ruanda e altri ancora.

