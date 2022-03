Expo Elettronica, a Umbriafiere due giorni dedicati a prodotti digitali e hobby

Expo Elettronica ritorna a Umbria Fiere di Bastia Umbra, sabato 19 e domenica 20 marzo 2021. In fiera il pubblico troverà un grandissimo assortimento di elettronica di consumo con prodotti economici ma senza i rischi dello shopping online. Spazio perciò a tutto quello che ha a che fare con il ‘digitale’: personal computer, laptop, periferiche, accessori per smartphone, lettori audio e video, monitor, videocamere, prodotti per l’illuminazione, stampanti, calcolatrici, piccoli elettrodomestici, tecnologie per il controllo remoto di elettrodomestici, impianti termici, illuminazione e antifurti, per una casa sempre più smart e connessa.

Expo Elettronica è una miniera di componenti, minuteria, pezzi di ricambio per la riparazione e di schede elettroniche, microcontrollori e circuiti per l’autocostruzione o prototipazione a scopi hobbistici, didattici e professionali.

Completa l’offerta il settore entertainment con decoder, stick TV, videogiochi, console, DVD nuovi e vintage e tantissimi gadget utili nella vita di tutti i giorni o semplicemente divertenti, mentre, per i nostalgici dell’era analogica, il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus.

Expo Elettronica persegue fini didattici con le Olimpiadi Robotiche che, dopo due anni di stop, tornano a fare tappa in Umbria. Si tratta una competizione che vede gli studenti degli Istituti superiori del territorio sfidarsi in fiera in varie gare: Line Follower, Robo Calcio, Mini Sumo e Robo Labirinto tramite il kit “Robot R-Evolution”, un Robot da assemblare e programmare con Arduino, offerto gratuitamente alle scuole partecipanti dai promotori del progetto: Blu Nautilus – Expo Elettronica e MakersLab.it di Roberto Beligni.

Il 19 marzo si celebra la ‘Festa del papà’; Expo Elettronica è l’occasione per condividere un hobby o una passione fra padri e figli e trascorrere un po’ di tempo insieme. Per l’ingresso è necessario il Super Green Pass e indossare la mascherina ffp2. Ticket online a 5 euro con DIY Ticket, ingresso gratuito fino ad 11 anni.

