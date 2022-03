Con parole tue, ad Assisi iniziativa in memoria di Pier Paolo Pasolini

In filodiffusione il 5 marzo - centenario della nascita - contributi audio e pensieri, come aderire

“Con parole tue” è una iniziativa del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi in collaborazione con U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), Cittadella e con il patrocinio della Città di Assisi, vuole omaggiare Pier Paolo Pasolini, nel giorno della sua nascita, il 5 marzo a partire dalle ore 11:00, attraverso la diffusione nella città di Assisi di contributi audio di pensieri e frammenti dell’opera del poeta friulano.

Assisi fu per Pier Paolo Pasolini un luogo di indagine e sentimento. Una revisione del proprio cattolicesimo che, animata dalla frequentazione della Pro Civitate Christiana, culminò nell’ideazione e realizzazione del film “Il Vangelo secondo Matteo”. Non spettacolo, non cerimonia, soltanto testimonianza di prossimità a chi ha reso con la vita, nel segno di una indipendenza che implica l’isolamento, un servizio alla coscienza del proprio paese.

“Chiediamo, tanto agli artisti quanto ai cittadini di Assisi e/o amici del Piccolo Teatro degli Instabili, della Cittadella, alla collettività tutta – si legge in una nota di presentazione di Con Parole Tue – di inviare un audiomessaggio o registrazione di massimo tre minuti in cui si legge un passaggio a scelta di un testo di Pasolini, ritenuto più opportuno per un omaggio nel giorno del suo centenario”. Possibile inviare un contributo audio entro il 3 marzo, all’indirizzo mail: [email protected] o su WhatsApp al: 333 7853003.

