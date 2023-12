Gioielleria Sandra spegne 35 candeline: “Grazie a tutti voi che ci dimostrate fiducia e affetto”

Un traguardo importante per la nota attività eccellenza nel mondo dell’oreficeria del territorio di Bastia Umbra e non solo

Trentacinque anni di passione ed esperienza nel mondo dell’oreficeria. Questo è l’importante traguardo raggiunto da Gioielleria Sandra che, dal 1988, è diventata un faro di eccellenza non solo nella comunità locale di Bastia Umbra, ma anche oltre i confini territoriali. L’indiscussa qualità e la competenza, dettata da esperienza e preparazione, vengono costantemente messe a disposizione dei numerosi acquirenti. L’infaticabile Sandra e le tante commesse sanno consigliare il cliente guidandolo al miglior acquisto tra i vari prodotti raffinati e ricercati che il negozio di Bastia Umbra offre.

Gioielleria Sandra è anche una storia di famiglia. Due sono le generazioni che collaborano e lavorano sinergicamente e sapientemente. Un impegno significativo messo in campo da Sandra e sua figlia Laura che ha permesso alla gioielleria di distinguersi in qualità ed eleganza. Tante le proposte che si possono trovare in negozio. Ampia la selezione di gioielli in oro, diamanti e pietre preziose, ma anche in argento e in acciaio con una vasta gamma di marchi moda. Orologeria, argenteria, articoli da regalo, arredo e pelletteria. La Gioielleria Sandra offre, inoltre, servizio di riparazione di gioielli e orologi, ma anche infilature e confezionamento bomboniere.

Ora la storica attività spegne 35 candeline circondata dall’affetto e dalla stima costante dei suoi clienti. “Tanti auguri a noi – si legge in un post Instagram della gioielleria – grazie a tutti voi che da 35 anni ci date fiducia”. Dalla redazione di Assisi News e di tutte le altre testate del gruppo, complimenti e felicitazioni per il traguardo raggiunto.

