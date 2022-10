I dottori Giulio Franceschini e Chiara Franceschini premiati con il Baiocco d’oro (foto)

Importante riconoscimento che omaggia i due medici assisiati, padre e figlia, per il loro progetto "Neo Amico Mio"

Importante riconoscimento per i dottori Giulio Franceschini e Chiara Franceschini, ideatori del progetto Neo Amico Mio. Martedì 11 ottobre il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha consegnato il Baiocco d’oro a Giuseppe Caforio presidente dell’Aucc, Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro, e a tutti i volontari dell’associazione nata a Perugia 37 anni fa. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala della Vaccara a Perugia alla presenza di autorità e rappresentanti della stampa.

I dottori Giulio Franceschini e Chiara Franceschini sono stati premiati per il loro progetto di prevenzione dermatologica “Neo Amico Mio”. Il riconoscimento – ritirato dal dottor Giulio Franceschini – vuole rendere omaggio a chi “maggiormente si è impegnato, e continua ad impegnarsi, nello sforzo di prevenire i tumori in fase precoce e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza del fattore tempo che permette di approcciarsi i tumori ancora in fasi curabili”.

L’iniziativa “Neo Amico Mio” è resa possibile ogni anno grazie alla collaborazione decennale fra l’associazione umbra contro il cancro e Villa Salus di Bastia Umbra. Le visite mediche sono effettuate ogni anno con metodi accurati proprio dai dottori Giulio e Chiara Franceschini. Il tumore della pelle è una tipologia particolarmente aggressiva che fa registrare, ogni anno, in Italia, 7000 nuovi casi e 1500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e nel 20 per cento dei casi anche in soggetti tra i 15 e i 39 anni di età.

