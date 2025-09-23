Il Frantoio Gnavolini inaugura la campagna olearia 2025: porte aperte il 4 ottobre

“Dalla pianta al frantoio il tempo deve essere minimo, e altrettanto fondamentale è garantire un corretto stoccaggio delle olive“

Si prepara a partire ufficialmente sabato 4 ottobre la nuova campagna olearia del Frantoio Gnavolini, struttura certificata che opera secondo standard BIO, DOP e convenzionale, che rinnova il suo impegno a mettere la propria tecnologia al servizio delle aziende agricole, dei piccoli produttori privati e dell’intera comunità olivicola umbra.

Una stagione tra sfide e opportunità

Nonostante le condizioni particolarmente complicate – dall’aumento delle temperature, dall’azione della mosca olearia alla cosiddetta “stagione di scarica” che penalizza molti uliveti – il Frantoio Gnavolini si dichiara pronto a offrire un punto di riferimento stabile, affidabile e all’avanguardia. Fondamentale, si sottolinea, sarà il lavoro preventivo fatto nei campi: chi avrà fatto trattamenti idonei ed efficaci e raccoglierà con tempestività, contenendo i danni larvicidi della mosca e i danni da caldo, potrà ottenere un olio dall’elevata qualità da olive più sane.

Apertura e disponibilità per tutti

Il frantoio – attivo già da un anno anche per molitura conto terzi – apre le sue porte a olive aziendali, di privati e di altre aziende agricole dell’Umbria. Con procedure chiare e certificate, il Gnavolini garantisce trasparenza, logistica efficiente e servizi organizzati: dalla ricezione e conferimento olive fino alla molitura, tutto sarà orchestrato per minimizzare i tempi di attesa e preservare le caratteristiche organolettiche delle olive.

Certificazioni e tecnologie al servizio della qualità

Tra i punti di forza, la certificazione BIO per chi produce secondo i disciplinari dell’agricoltura biologica; la modalità dopo raccolta, che tutela l’integrità dell’oliva coltivata con metodi naturali, e gli impianti convenzionali per chi segue pratiche tradizionali. A ciò si affianca l’uso di tecnologie moderne, che consentono di controllare con precisione temperatura, tempi e condizioni operative durante la molitura, riducendo ossidazioni indesiderate e preservando profumi e sentori dell’olio di alta qualità.

Un consiglio ai produttori

Il Frantoio Gnavolini richiama tutti gli olivicoltori – grandi e piccoli – a non ripetere gli errori del passato: quest’anno non c’è tempo da perdere. La mosca olearia, subdola e aggressiva, può compromettere rapidamente la qualità delle drupe e, nei casi peggiori, portare alla cascola totale dei frutti.

Per questo diventa indispensabile anticipare la raccolta rispetto allo scorso anno, organizzandosi con tempestività e razionalità. La parola d’ordine è velocità: dalla pianta al frantoio il tempo deve essere minimo, e altrettanto fondamentale è garantire un corretto stoccaggio delle olive, evitando accumuli prolungati o condizioni che favoriscano fermentazioni dannose.

In questa sfida complessa, le parole chiave restano tempestività, logistica e tecnologia. Cooperare con il frantoio nella gestione dei tempi significa salvaguardare la resa e la qualità finale dell’olio. Solo così l’appuntamento del 4 ottobre e quella dei giorni a seguire, potrà trasformarsi in un’opportunità comunque di successo, elevando a buona, una stagione complessa e dai risultati apparentemente incerti. “Buona Campagna olearia a tutti!”



