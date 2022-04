Il Pastarolo torna a Santa Maria: riapertura dopo la pausa dovuta alla pandemia

Torna a Santa Maria degli Angeli “Il Pastarolo”, traversa di via Armando Diaz. Dopo la chiusura dettata dalle momentanee restrizioni, l’attività che ha puntato il proprio successo sulla pasta fresca di produzione propria riapre al pubblico. I clienti potranno gustare ogni giorno primi piatti classici e non solo all’interno del locale, durante la pausa pranzo, o fare acquisti per cucinare a casa propria. Il Pastarolo basa il proprio successo sull’esaltazione del prodotto rigorosamente di qualità ed ottenuto solo con Grani 100% italiani, materie prime del territorio a km 0 e uova bio di galline allevate in libertà.

Pranzi veloci, gastronomia e appunto, pasta fresca, per un locale la cui forza è da sempre la qualità e la freschezza dei prodotti scelti ogni giorno. “Da oggi ci siamo di nuovo – dice il titolare de Il Pastarolo, Michele Raspanti. L’utilizzo di prodotti di prima scelta e quindi di qualità, caratterizzano costantemente la nostra produzione di pasta che i clienti possono comodamente degustare ogni giorno nel nostro locale oppure tranquillamente portare a casa e cucinarla da soli. Inoltre con la ripartenza c’è una grande novità rappresentate dalla linea della gastronomia “Take-away” affidata alla sapienti mani de ‘Il Cuoco Innamorato’ che ci ha scelto come rivenditore esclusivo sul territorio per i suoi prodotti di gastronomia. La scelta per il pranzo con la novità della ‘lavagna’ – sottolinea Michele Raspanti – varia tutti i giorni sempre aggiornata e chi ci sceglie, potrà decidere ciò che degustare da noi o portare a casa approfittando anche dei ‘corner shop’ allestiti nel locale dove potete trovare e acquistare prodotti del territorio”.

L’arte della produzione artigianale della pasta e gli accurati metodi di cucinare la stessa sempre in prima linea per Il Pastarolo di Santa Maria degli Angeli che torna dunque finalmente aperto con la speranza di rivivere i fasti di un tempo, quando all’ora del pranzo la sala piena la faceva da padrona, con un posto a sedere praticamente introvabile. In programma, molto presto, anche eventi e serate tutte da vivere, e che saranno annunciate a breve. A Michele Raspanti e allo staff de Il Pastarolo, dal nostro gruppo editoriale di cui è stato uno dei primi sponsor e che ha scelto nuovamente per promuoversi, l’augurio per le migliori fortune!

