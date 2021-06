Il Penny Lane Tavern compie 30 anni: grande festa per il locale di Santa Maria degli Angeli

Il Penny Lane Tavern di Santa Maria degli Angeli festeggia 30 anni. È il prestigioso traguardo che compie oggi 1º giugno il noto locale della cittadina ai piedi di Assisi. E in occasione dell’importante traguardo, in programma l’evento “30 Anni insieme”. “Una settimana per festeggiare il nostro anniversario ed un evento per gli amanti della birra – dicono i gestori – dall’1 al 6 giugno possibile prenotare un tavolo al Penny Lane Tavern al numero 0758040753 o via Whats App al 3459266151”.

“Ringraziamo tutti i nostri clienti, è grazie a loro che si possono ottenere traguardi così importanti e significativi – hanno detto emozionati i gestori Adita Gjona e Marsel Golemi – tutto il nostro impegno è per i nostri affettuosi frequentatori e questo importante e per noi prezioso riconoscimento è dedicato proprio a loro. I clienti del Penny Lane sono la nostra forza, grazie a loro mettiamo tutto il nostro entusiasmo nel migliorarci sempre. Oggi, in questo particolare momento, ancora di più. Grazie a tutti!”.

Parte fondamentale di questo traguardo è anche del precedente gestore, Marco Negozianti, che ha portato avanti il locale per molti anni prima che arrivassero Adita Gjona e Marsel Golemi: “Grazie sentito a lui che ha creduto in noi!”. Un locale storico quello di via Giovanni Becchetti, in pieno centro a Santa Maria degli Angeli, ancora oggi frequentato da giovani e famiglie e nel quale più generazioni hanno trascorso negli anni indimenticabili serate e momenti di svago. Al Penny Lane Tavern e allo staff, le felicitazioni e gli auguri della redazione di AssisiNews.

