L’olio Gnavolini tra i migliori dieci in Umbria e di nuovo in finale all’Ercole Olivario (foto)

In una stagione olearia complessa ed avvincente come quella appena trascorsa, si conclude la cornice della XXV edizione del prestigioso premio “Oro Verde dell’Umbria 2024”. A trionfare sono state aziende importanti tutte appartenenti al panorama dei Colli del Trasimeno ed Orvietano. La giuria ha espresso valutazioni molto positive adducendo che le vittorie sono andate ad aziende sicuramente meritevoli con scarti minimali rispetto alle concorrenti. Questo evidenzia l’alta qualità raggiunta da tutti i partecipanti e la volontà di fare bene anche in una stagione difficile e piena di insidie.

In questa cornice va evidenziato il continuo ottimo lavoro dell’azienda Gnavolini Raccolta Sapore che con il suo olio extra vergine di Oliva, colli Assisi-Spoleto, partecipando per il suo secondo anno consecutivo alla competizione, seppur non finendo sul podio per scarti infinitesimi, si afferma tra i migliori 10 dell’Umbria ed insieme a alle tre pregevoli aziende vincitrici, rappresenterà la squadra Umbra che accede alle Finali del concorso Nazionale “Ercole Olivario 2024”.

“È stato un vero piacere – dice il titolare dell’azienda Olearia Gianmichele Gnavolini – poter presenziare per il secondo anno a questa importantissima manifestazione che reputiamo essere a valor aggiunto per le produzioni di qualità. Anche in questa stagione la commissione ha riconosciuto l’alta qualità della nostra produzione, regalandoci la possibilità di accedere alle fasi finali dell’Ercole Olivario. Portare i nostri prodotti in questo pregevole palcoscenico, rappresentando l’Umbria tra i grandi nomi affermati sempre presenti è un orgoglio ed una riconferma della strada che stiamo percorrendo. Siamo certi – sottolinea Gnavolini – che i risultati importanti sono dietro l’angolo. Continueremo ad investire in qualità e tecnologie per poter raccontare un giorno che il nostro territorio e le nostre cittadine hanno un referente importante tra i grandi”.

L’azienda Gnavolini Raccolta Sapore è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News

