Natale ad Assisi, grazie ad Asisium Travel tour emozionale in Ape Calessino

Un modo insolito di visitare Assisi, anche per le feste di Natale. Novità per il Natale Assisi 2021, grazie ad Asisium Travel, è infatti il giro della città con l’Ape Calessino, ammirando tutti i luoghi importanti di Assisi, godendo i magnifici affreschi di Giotto, scoprendo il centro a bordo di un Ape Calessino con l’autista a disposizione nella magica atmosfera natalizia. Una nuova moda che impazza ormai da tempo anche ad Assisi e che attrae i tanti turisti che arrivano in città, in maniera particolare gli stranieri. Prima d’estate, ora anche d’inverno.

A organizzare la visita in Ape Calessino come detto, è l’Asisium Travel, agenzia viaggi in Assisi che si occupa di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, di viaggi individuali e di gruppo con importanti collaborazioni con molti tour operator. Il giro a Natale ad Assisi in Ape Calessino – dopo quello in trenino ufficialmente inserito nel programma natalizio della Città di Assisi – è possibile. “L’incoming Umbria – dicono dallo staff dell’agenzia Asisium Travel – si rivolge agli utenti che vogliono visitare l’Umbria o a chi già vive in Umbria e desidera acquistare un’esperienza nei dintorni per staccare la spina dalla quotidianità. Quest’anno siamo felici di presentar a Natale il giro della città in Ape Calessino, per un tour che emozionerà ancora di più chi vorrà usufruire del servizio.

Il tour di Assisi in Ape Calessino è uno dei servizi offerti da Asisium Travel, che organizza anche visite in auto, in e-bike, in vespa, i tour enogastronomici alla scoperta delle prelibatezze regionali e le prove di cucina. E il tour di Assisi a bordo dell’Ape Calessino a Natale nella città di Assisi, con la sua inconfondibile linea ricorda gli anni della dolce vita, un tour ricco con a disposizione anche l’audio guida di Assisi per tutte le informazioni sui monumenti lungo il percorso. Ancora più emozionante tutto questo, se fatto per le vie di Assisi nella magica atmosfera delle feste. Informazioni e prenotazioni ai numeri +39 075 813074 e +39 334 3954324 o via mail a [email protected]

(Asisium Travel è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiEventi)

