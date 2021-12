Focaraccio dell’Immacolata 2021, alla Rocca Maggiore torna la tradizione

Martedì 7 dicembre dalle 17 nel piazzale antistante la Rocca Maggiore di Assisi si rinnova la tradizione con il Focaraccio dell’Immacolata 2021. Un evento organizzato dagli Amici della Montagna per mantenere e rinverdire quella tradizione popolare molto cara alla campagna circostante la città di Assisi.

Per la vigilia dell’8 dicembre, infatti, numerosi fuochi si accendevano all’imbrunire. L’obiettivo era di formare così un immenso presepe per annunciare le imminenti festività natalizie. Il Focaraccio è dunque l’occasione per gustare intorno al grande falò castagne arrosto e vino caldo offerti dagli Amici della Montagna, che invita tutti a godere dello spettacolo più suggestivo delle festività natalizie in Umbria. L’anno scorso grazie all’inventiva del Presidente Claudio Rossi e del Consiglio Direttivo, era stato fatto brillare un raggio di luce dalla collina della Rocca Maggiore per illuminare la notte del 7 e dell’8 dicembre.

Per il Focaraccio dell’Immacolata 2021, invece, l’evento avrà luogo con qualsiasi condizione meteo, nel rispetto delle normative anti Covid, con distanziamento e mascherine obbligatorio. Focaraccio anche a Rivotorto, con l’accensione dell’albero di Natale alle 17 con girotondo e coro dei bambini Le Allegre Note (iniziativa organizzata dalla Pro loco di Rivotorto) e l’apertura del presepe tradizionale al Santuario di Rivotorto; il presepe verrà inaugurato durante la messa solenne delle 18.30 e all’esterno verrà acceso il focaraccio in onore dell’Immacolata.

