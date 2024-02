Nuovo ciclo nella cucina de La Locanda del Cardinale: il 6 marzo la presentazione di menù e concept

Nuovo ciclo nella cucina de La Locanda del Cardinale di Assisi. Il noto locale di proprietà di Roberto Damaschi presenta mercoledì 6 marzo alle 20 il nuovo menù e il nuovo concept di cucina. La presentazione – rigorosamente su invito – proprio alla Locanda del Cardinale, svelerà anche il nuovo staff di cucina preannunciato come “giovane e di primissimo livello”. E intanto dalla cucina del noto ristorante assisiate, si congeda con un post di ringraziamento via social chef Alessandro Lestini, che lascia dopo anni di successi la nota struttura di Piazza del Vescovado. “Grazie Locanda del Cardinale” – il breve ringraziamento di chef Lestini.

“Devo ringraziare doverosamente chef Alessandro Lestini – ha voluto sottolineare tramite Assisi News il patron de La Locanda del Cardinale Roberto Damaschi – un grande professionista ed una persona umanamente di grande spessore. Con lui, in un percorso lungo cinque anni, il nostro ristorante è cresciuto tantissimo, ampliando vistosamente l’interesse in ambito culinario. La sua figura ci ha permesso ancora di più di crescere ed affermarci. Ora – sottolinea Damaschi – si separano le nostre strade, continueremo magari a collaborare per altri progetti. Ma il percorso della Locanda continua per proseguire quanto di buono fatto fin qui nelle diverse tappe che hanno caratterizzato la nostra storia”.

Una cucina, quella del locale di Assisi, che valorizza da sempre sapori autentici, affidandosi fin dall’inizio ad ingredienti di prima qualità e produttori del territorio e non solo. Adesso una nuova esperienza culinaria unica pronta ad essere vissuta: dopo gli inizi, con alla guida chef Enea Barbanera, la continuazione proseguita con chef Alessandro Lestini, ora a chi si affiderà l’esperto titolare Roberto Damaschi? Mancano pochi giorni al nuovo svelamento. Di certo, una nuova scelta che punta ancor più a fare del ristorante di Assisi uno dei locali sempre più fiore all’occhiello dell’Umbria e d’Italia.

