Oro verde dell’Umbria 2023, tra i protagonisti anche Gnavolini Raccolta Sapore

Ci sarà anche Gnavolini Raccolta Sapore tra gli oli umbri che parteciperanno alle fasi finali del concorso nazionale Ercole Olivario: tra i premiati del concorso Oro verde dell’Umbria 2023, nella sezione dell’olio Dop, c’è infatti anche l’olio dell’azienda bastiola, oltre all’Azienda Agraria Decimi, Azienda Agraria Viola, Azienda Agricola Marfuga, Frantoio Gaudenzi, Frantoio di Spello, CM Srl; per l’Olio Extravergine d’Oliva Azienda Agraria Viola, Azienda Agraria Marfuga, CM Srl, Frantoio di Spello, Ranchino Eugenio.

Impegnata da molti anni nella coltivazione di oliveti, trasformazione e distribuzione di olio evo DOP Umbria e biologico, Gnavolini Raccolta Sapore, che è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News, è un’azienda dinamica e giovane: tra le prime che, sollecitate da una crisi globale dovuta dalla pandemia, ha scelto di trasformarsi e digitalizzarsi. In contesto pre-pandemico, la realtà agricola ha sempre chiuso in modo eccellente i suoi bilanci. Con il blocco imposto al settore ristorazione dalle chisure della pandemia – equivalente al 75% del fatturato annuo aziendale – Gnavolini ha dovuto far fronte a un pesante stop delle vendite. Gianmichele è un imprenditore che ha saputo fare della crisi un’opportunità, come pochi sanno fare. Cambiare prospettiva non è facile, soprattutto per un’azienda che alle spalle ha un bagaglio di storia e un modello consolidato.

Gnavolini raccolta Sapore di Gianmichele Gnavolini “raccoglie il sapore” del proprio olio velocemente, arrivando con il giusto anticipo in ogni periodo di raccolta, ottenendo un prodotto curato, fresco, aromatico ed intrigante. Una coltivazione che non dimentica mai il territorio, dando voce anche ai produttori del luogo, con cui l’azienda condivide il valore assoluto della qualità. E l’azienda bastiola è statacprotagonista alla cerimonia di premiazione della XXIV Edizione del Concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria”, tenuta venerdì 3 marzo al Centro Servizi “Galeazzo Alessi” della Camera di Commercio, in via Mazzini.

Il Concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria 2023” è l’unico in cui un incaricato dell’organizzazione si reca in azienda per prelevare l’olio e verificare l’origine, in cui la fase di assaggio è organizzata in modo anonimo, e coinvolge una giuria costituita da 16 degustatori. Un appuntamento di prestigio non solo per i produttori, ma anche per i consumatori che in questo modo hanno la possibilità di conoscere la vera qualità. Il Premio “Oro Verde dell’Umbria” è quindi uno strumento importante che garantisce al consumatore accorto ed esigente la grande qualità e permette agli addetti ai lavori di creare un appuntamento annuale per confrontarsi sulle opportunità e le problematiche del settore, sulle sue specificità, sui suoi modelli produttivi, sui problemi legati alla commercializzazione e distribuzione in Italia.

OLIO DOP UMBRIA – 1° classificato

assegnato a:

Olio DOP Umbria dell’Azienda Agraria Decimi.

OLIO DOP UMBRIA – 2° classificato

Assegnato a:

Olio DOP Umbria dell’Azienda Marfuga

OLIO DOP UMBRIA – 3 classificato

Assegnato a:

Olio DOP Umbria del Frantoio Gaudenzi .

GRAN MENZIONE per gli oli EXTRAVERGINE

Assegnato a:

Etichetta Viola – Costa del Riparo dell’Azienda Agraria Viola.

Menzione speciale olio DOP UMBRIA BIOLOGICO

Assegnato a

Olio DOP Umbria del Frantoio di Spello.

Menzione di merito olio Monocultivar

Assegnato a

Olio DOP Umbria del Frantoio Gaudenzi .

Premio Qualità ed Immagine in ricordo del prof. Montedoro

Assegnato a

Agricola Coli.

Premio Piccole Produzioni Certificate

Assegnato a

Olio DOP Umbria dell’Azienda Agricola Gori Maria Paola.

Menzione Giorgio Phellas – Il Turismo dell’olio

Assegnato a

Azienda CM srl.

Menzione di merito: Impresa Digital Communication

Assegnato a

Il Frantoio Gaudenzi.

Menzione di merito Impresa donna

Le aziende assegnatarie del riconoscimento sono:

Società Agricola Moretti Omero

Agricadd Società Agricola

Azienda Agricola Gori Maria Paola

Azienda Agraria Decimi

Cm srl

Società Agricola trevi il Frantoio

Azienda Agraria Ciarletti Simona

Menzione di merito Giovane imprenditore

Le aziende assegnatarie del riconoscimento sono:

La Fonte Azienda Agricola

Società Agricola Moretti Omero

CM srl

QUESTI I DODICI OLI UMBRI CHE PARTECIPERANNO ALLE FASI FINALI DEL CONCORSO NAZIONALE ERCOLE OLIVARIO

Olio Dop

Azienda Agraria Decimi

Azienda Agraria Viola

Azienda Agricola Marfuga

Frantoio Gaudenzi

Frantoio di Spello

Gnavolini Raccolta Sapore

CM Srl

Olio Extravergine d’Oliva

Azienda Agraria Viola

Azienda Agraria Marfuga

CM Srl

Frantoio di Spello

Ranchino Eugenio

(Gnavolini Raccolta Sapore è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata