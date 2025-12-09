Polizze Catastrofali: Generali e Confcommercio al fianco delle imprese verso la scadenza del 31 dicembre 2025

Sta per scattare un passaggio obbligato ma strategico per le micro e piccole imprese: entro il 31 dicembre 2025 sarà necessario stipulare una polizza catastrofale, pensata per proteggere l’attività da eventi estremi come alluvioni, frane e terremoti.

Per accompagnare gli imprenditori in questo percorso, Generali Assicurazioni e Confcommercio hanno avviato una collaborazione concreta. La convenzione offre sconti fino al 20%, consulenze dedicate e soluzioni assicurative su misura per il mondo del commercio, dell’artigianato e dei servizi.

“Non si tratta solo di un obbligo, ma di una protezione essenziale per garantire la continuità dell’impresa”, sottolineano da Generali Assisi. “Vogliamo mettere le imprese nelle condizioni di affrontare questo impegno con serenità e sostenibilità”, aggiunge Confcommercio.

In assenza di copertura, le aziende non potranno più accedere a eventuali contributi pubblici post-evento.

Per tutte le informazioni: Agenzia Generali Assisi, via San Bernardino da Siena, 35C, tel. 075 8040449, agenzia.assisi.it@generali.com. Confcommercio, Claudia Bianchini, 346 1301115, c.bianchini@confcommercio.umbria.it.

(Genarali sede di Assisi è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

Foto in evidenza: Adobe Stock con licenza

