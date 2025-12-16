Premio Europeo St. Oscar della Moda a Bruno Catterini come miglior director fashion hair stylist (foto)

Domenica 14 dicembre, a Roma, in occasione della serata per il Premio Europeo St. Oscar della Moda, è stato consegnato un riconoscimento come miglior stilista dei capelli nelle sfilate di moda a Bruno Catterini, in arte Brunò, di Assisi. Ed è la prima volta che un umbro riceve un tale premio. “Questo riconoscimento – afferma Bruno – è un altro tassello importante che va ad affiancarsi agli altri che hanno formato i momenti significativi della mia vita. Sono molto contento di averlo ricevuto”.

Bruno, un parrucchiere creativo, ha ottenuto questo considerevole riconoscimento, grazie al suo talento, al grande impegno profuso nel corso della sua vita, coniugando insieme professionalità, con una carriera di ben 45 anni, e una formazione continua in questo ambito. Attualmente, il suo studio d’arte del capello si trova ad Assisi; qui, Bruno è sempre pronto ad accogliere i suoi clienti con cordialità e competenza.

Bruno ha iniziato da giovanissimo, ha frequentato l’Accademia Anam di taglio dove si è qualificato come maestro di taglio. All’età di 17 anni è diventato campione umbro e nel 1992 riceve il David D’oro. Ha maturato un’esperienza decennale nei backstage di Fashion Week, ha creato pettinature durante shooting fotografici per prestigiosi brand del settore e nelle sfilate di alta moda. Nella sua lunga carriera ha preso parte ad oltre 50 gare nazionali ed internazionali, ottenendo numerosissimi premi. Durante la II edizione della Kermesse il Pitti di Firenze ha ricevuto il Premio Alta Moda Città di Firenze“La Loggia” 2023 come Miglior Art Director Hair Stylist.

Il suo motto è: “Dammi il tuo viso che io vedo la tua anima”, perché Bruno dedica con passione ai suoi clienti tutto il tempo che meritano e con le sue competenze, crea il loro look. Dal 1999, Bruno Catterini lavora come stilista nelle sfilate di moda. Ora, il Premio Europeo St. Oscar della Moda: l’ennesimo riconoscimento di una lunga carriera con un premio a livello europeo al noto parrucchiere assisiate.

(L’attività Brunò Parrucchiere è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

