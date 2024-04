Re Tartù agli Orti, ad Assisi arriva l’esperienza culinaria basata sul tartufo

AA+G Hospitality, la società di management del Borgo Antichi Orti Assisi, è lieta di annunciare una nuova partnership commerciale con Re Tartù, il celebrato ristorante di Montefalco. Questa entusiasmante collaborazione porta la celebre cucina a base di tartufo di Re Tartù al Borgo Antichi Orti, elevando l’offerta culinaria per gli ospiti della storica Farmhouse di Assisi.

“Chiudere questa partnership con Ilaria e Andrea di Re Tartù è per noi una pietra miliare”, hanno affermato Giulia e Andrea Ranocchia, proprietari di Borgo Antichi Orti Assisi. “Il loro amore e la loro passione per la cucina umbra, uniti alla loro visione per un prodotto eccellente, saranno un’aggiunta straordinaria all’esperienza offerta dal Borgo ai propri ospiti provenienti da tutto il mondo, e che ora potranno gustare una delle migliori cucine dell’Umbria, proprio qui da noi”.

In base all’accordo, Re Tartù subentrerà nella gestione del ristorante gourmet di Borgo Antichi Orti, “La Locanda”. Il ristorante sarà rinominato “Re Tartù agli Orti”, a riflesso della nuova partnership, Ilaria Ripanti, Chef Patron, è impaziente di mostrare la sua idea di cucina nella nuova location. “Non vedo l’ora di iniziare a proporre la mia cucina insieme alla nostra generosa e curatissima carta dei vini, selezionata da mio marito Andrea, nella nostra nuova casa”, ha dichiarato la Chef Ripanti. Andrea Funghi, profondo conoscitore del vino in tutte le sue sfumature, aggiunge: “Mentre manteniamo operativo il nostro ristorante a Montefalco, non vediamo l’ora di accogliere vecchi e nuovi amici a Re Tartù agli Orti ad Assisi”.

Gianluca Giglio, CEO di AA+G Hospitality Management, vede questa partnership come un connubio perfetto: “Eravamo alla ricerca del giusto operatore da tempo”, ha detto. “Quando abbiamo iniziato le conversazioni con Ilaria e Andrea di Re Tartù, è stato chiaro fin dall’inizio che erano la scelta ideale. Siamo tutti entusiasti di scoprire il menu che la Chef Ripanti sta creando per Re Tartù agli Orti. Borgo Antichi Orti Assisi continuerà, quotidianamente, ad offrire ai suoi ospiti il popolare aperitivo presso il “Lab Botanico”, sia al chiuso che all’aperto, con una vista mozzafiato sulla Basilica di San Francesco. Inoltre, i menu per eventi speciali e matrimoni potranno, fin da ora e su richiesta, essere personalizzati con i menu del nuovo ristorante Re Tartù agli Orti.

