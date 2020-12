Spezziamo la catena di contagi, nuova campagna della Regione Umbria per distanziamento e mascherina

Cautela non paura, anche in famiglia e tra gli amici distanziamento e mascherina: da oggi i banner anche su AssisiNews e AssisiSport

“Spezziamo la catena di contagi – Cautela non paura, proteggiti per proteggerli, anche in famiglia e tra gli amici distanziamento e mascherina” è la nuova campagna di sensibilizzazione della regione Umbria, da oggi presente con alcuni banner anche su AssisiNews e AssisiSport. Nuovi servizi dedicati alla cittadinanza in relazione all’emergenza Covid-19. Di seguito le indicazioni presenti nel sito web della Regione Umbria:

PIÙ FORZA AI MEDICI DI FAMIGLIA Puoi effettuare gratuitamente tamponi antigenici rapidi dal tuo medico di famiglia, pediatra o medico di continuità assistenziale. Il risultato sarà disponibile entro mezz’ora e ti verrà comunicato dal medico. Puoi fare il test rapido se sei entrato in contatto con persone positive al Covid (sei un contatto stretto asintomatico) e se il tuo Medico durante una visita lo ritiene necessario. Nel caso risultassi positivo al test, il medico ti fornirà tutte le indicazioni per l’isolamento e ti sarà vicino sorvegliando il tuo stato di salute.

INFO COVID UMBRIA Quante volte ti sarà capitato di avere dubbi sul Covid-19? Adesso c’è infoCovid Umbria, il nuovo canale informativo, di facile consultazione, pensato per fornirti velocemente le informazioni di cui hai bisogno, direttamente sul tuo smartphone, 24 ore su 24. Il nuovo canale affianca il Numero Umbria Sanità NUS 800.63.63.63 chiamando il quale, gratuitamente, puoi ottenere informazioni sui servizi sanitari e prenotazioni CUP degli esami e visite specialistiche ambulatoriali. infoCovid Umbria è disponibile sui siti istituzionali della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie, su Telegram e su WhatsApp. Vieni a chattare con noi, digita il numero corrispondente all’informazione che cerchi e dopo pochi secondi riceverai la risposta alla tua domanda!

Tutte le info su Spezziamo la catena di contagi: regione.umbria.it/info-covid-umbriaPer accedere alla chat bot tramite Telegram: https://telegram.me/InfoCovidUmbria_bot

Per accedere alla chat bot tramite WhatsApp: servizio attivo a breve

TEST VELOCE E GRATUITO IN FARMACIA Sei uno studente o un suo familiare? Vuoi sapere se sei entrato in contatto con il virus della SARS COV-2? La Regione Umbria e le farmacie private aderenti a Federfarma offrono gratuitamente test sierologici rapidi ai genitori di bambini e studenti, di età tra gli 0 e i 19 anni, agli studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle e ad ulteriori familiari conviventi. Come funziona? Richiedi la prescrizione al tuo medico di famiglia o pediatra e prendi un appuntamento presso una delle farmacie aderente. L’esecuzione del test è molto veloce e il farmacista ti comunicherà immediatamente il risultato.