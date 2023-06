Sauro Bacchi, il pregiato tessuto umbro che dà lustro alle tavole italiane e internazionali

Determinazione, tenacia e curiosità. Su queste caratteristiche si fonda l’azienda di Sauro Bacchi, artigiano di Bastia Umbra che ha costruito la propria realtà a Passaggio di Bettona. Bacchi fa della maglieria il proprio credo, delineando e progettando un prodotto unico nel suo genere apprezzato in tutta Italia e non solo.

“La mia storia – spiega Sauro Bacchi ad Assisi News – è iniziata con la maglieria, devo tutto a mia madre, Nella, che era maglierista di Luisa Spagnoli. Sono cresciuto con il profumo della lana. Poi un incontro da giovanissimo con un attuale importante imprenditore dell’alta maglieria, che apprezzando il mio talento nel far funzionare un vecchio telaio Cotton Bentley, mi propose di fare da apprendista in seno alla sua nascente azienda. Era il 1991 quando acquisii conoscenza dei macchinari giapponesi e la loro programmazione, i quali segnarono la svolta nel mondo della maglieria di alta qualità, tutto ciò mi permise di diventare uno dei primi tecnici di maglieria specializzati della sua azienda. Ma il desiderio di migliorarmi sempre e di mettermi alla prova, mi portò a cambiare più aziende e realtà fino ad accettare il trasferimento a Salerno per formare il personale, che all’indomani divenne dipendete dell’azienda di Nocera Inferiore, e condurne l’avviamento. Dopo qualche mese diventò l’unica azienda del Gruppo dove si produceva la maglieria che all’epoca era distribuita nelle 500 boutique più importanti del mondo. Lavorare in quella terra mi ha fatto crescere molto sia sotto il punto di vista umano che professionale e soprattutto capii veramente che nulla era impossibile. Ma la svolta per me è arrivata nel 2009. In quell’anno ho deciso che volevo intraprendere un percorso artigianale”.

Un percorso che poi ha riportato Sauro Bacchi in Umbria: “Volevo fare qualcosa di diverso dagli altri – racconta l’imprenditore – altrimenti sarei stato come un piccolo pesce in un mare di squali. Ragionai e, grazie all’esperienza maturata, mi resi conto che nell’ambito dei tessuti, tutti parlavano di biancheria per la casa, ma nessuno di maglieria. E così iniziai, dapprima a Cannara in un’ex falegnameria e poi, grazie alla crescita, in un nuovo opificio industriale a Passaggio di Bettona, dove oggi ha sede la mia azienda, un’attività artigianale per la produzione di speciali tessuti di maglieria di altissima qualità dedicata ai vari ambienti della casa”. La maglieria di altissima qualità, che sapientemente viene prodotta a Passaggio di Bettona, è dedicata ai vari ambienti della casa per far vivere il bello in tutte le sue forme e sfaccettature. Gli ambienti della casa vengono ripercorsi con tessuti realizzati con filati di estrazione naturale come il cashmere ed il cotone egiziano mentre per i tessuti per la tavola, Sauro Bacchi ha ricercato negli anni il perfetto filato che le consentisse di fare un tessuto di alto design, confortevole e facile da gestire nella quotidianità.

Un percorso, quello di Sauro Bacchi, che punta fortemente sulla qualità e sulla sempre costante innovazione, che lo ha portato a sviluppare una linea dedicata alle tovagliette da tavola, pregiate e ricercate: “La mia continua ambizione a un concetto unico ed esclusivo della maglieria, mi ha portato a lavorare nella ricerca di un tessuto unico per le tovaglie da tavola, che avesse delle caratteristiche di alto design, comfort e soprattutto di facile gestione. Oggi – sottolinea – noi siamo spesso schiavi del bello. Abbiamo paura che questo bello si possa rovinare. Invece il bello va vissuto in tutte le sue sfaccettature. Questo tessuto speciale mi doveva aiutare a raggiungere l’obiettivo. E l’obiettivo l’ho raggiunto con l’aiuto di un ingegnere di Verona”. Partendo da questo pregiato materiale, l’artigiano di Bastia Umbra ha infatti iniziato così a produrre tovaglie all’americana per ristoranti e hotellerie, organizzando un servizio lavanderia e di noleggio per le varie strutture. Un prodotto che va a sostituire l’usa e getta e che strizza l’occhio anche all’ambiente considerando l’enorme risparmio energetico ed ecologico. Dopo la pandemia, il prodotto di Sauro Bacchi è arrivato anche nelle boutique di home design. Attualmente è in vendita in molti store di arredamento di design in tutta Italia.

“Dal ‘Tessuto Sauro’, con le sue caratteristiche uniche, ho iniziato a produrre delle tovaglie all’americana per i ristoranti, e per ovviare al fatto che i ristoratori apprezzavano il mio prodotto ma si tiravano indietro dall’acquisto, ho organizzato io stesso un servizio di lavanderia, una sorta di noleggio del mio prodotto. Senza considerare l’enorme risparmio energetico ed ecologico che elimina il tessuto non tessuto e l’usa e getta… Poi, sciaguratamente, è arrivata la pandemia. Con i ristoranti chiusi. Con lo spirito da combattente che mi contraddistingue, ho cercato nuove soluzioni per commercializzare il mio prodotto innovativo. Così, sono arrivato alle boutique di design, un vero punto d’eccellenza italiano. Subito hanno apprezzato il mio prodotto, che ora è in vendita in tantissimi store di arredamento di design in tutta Italia. Inoltre, alla riapertura dei ristoranti, i clienti stessi hanno iniziato a chiedere di poter acquistare le mie tovaglie. Un successo incredibile, specialmente ora che anche il rispetto dell’ambiente e l’ecologia sono balzati all’attenzione di tutti. Per me sono stati sempre una priorità, anche nella ricerca tecnologica del Tessuto Sauro”.

Quella di Sauro Bacchi è, come detto, anche una storia di famiglia. Dalla mamma Nella – maglierista e dipendente di Luisa Spagnoli – ha apprezzato il valore dell’artigianato fino a costruire la sua azienda che conduce insieme ai famigliari. “Con grandi sacrifici – spiega Sauro Bacchi – continuiamo ad essere una realtà a carattere artigianale e a conduzione familiare: siamo in tre a lavorarci e ora i nostri obiettivi sono l’internazionalizzazione del prodotto e la crescita nelle boutique di design. Investiamo l’80% delle nostre energie nella ricerca di modellistica e design. Oggi la casa è diventata un ambiente fondamentale e noi ce ne prendiamo cura con i nostri tessuti pregiati, artigianali e altamente ecologici”. L’obiettivo di Sauro Bacchi è quello di rendere internazionale il suo innovativo prodotto e di farlo conoscere e apprezzare ancor più nelle boutique di home design. L’azienda, giorno dopo giorno, continua ad investire molte energie nella ricerca di modellistica e design per rendere – tramite i propri tessuti pregiati, artigianali ed ecologici – la casa, i ristoranti e gli hotel ancora più confortevoli per i vari ospiti.

(L’azienda di tovagliette di Sauro Bacchi è uno degli sponsor del Gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata