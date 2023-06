Una giornata da pompiere per 30 ragazzi del Campus organizzato dal Rotary Club Umbria

Iniziativa organizzata in collaborazione con i 'caschi rossi' del distaccamento di Assisi

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia – Distaccamento di Assisi, insieme all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo, nell’ambito del Campus dedicato a ragazzi disabili, organizzato dal Rotary Club dell’Umbria, ha ospitato nella giornata odierna circa trenta ragazzi ed i loro accompagnatori, per far vivere loro “Una giornata da pompiere”.

Nella sede di Assisi, i ragazzi hanno assistito con grande stupore alle dimostrazioni dei Vigili del Fuoco (salita e discesa dalla scala italiana e scala a ganci, discesa da teleferica), e si sono divertiti cimentandosi nella guida del camion e nell’utilizzo del naspo antincendio. Grazie alle attività che sono state organizzate, i giovani ed i loro accompagnatori hanno trascorso una mattinata diversa, al termine della quale hanno ricevuto con grande felicità l’attestato di partecipazione ad “Una giornata da pompiere”. Un gesto di vicinanza che i Vigili del Fuoco hanno voluto compiere per dimostrare la propria vicinanza alle tematiche della disabilità e portare un sorriso ai ragazzi ospiti del campus del Rotary Club Umbria.

Nato nel 2012, il Campus è nato con lo scopo di far trascorrere una settimana di piacevole vacanza organizzata a giovani portatori di disabilità attraverso un programma di educazione ambientale, con lo scopo di dimostrare che attività fatte all’aria aperte, in vacanza, in compagnia con altri ragazzi e con gli stessi rotaryani presenti, danno un senso di libertà, autosufficienza e possibilità di vivere insieme.

