Spazio Ottica: storia e tradizione incontrano l’innovazione nell’e-commerce

Prendersi cura della vista, uno dei beni più preziosi che abbiamo, significa non solo garantirsi una correzione ottimale, ma anche scegliere una montatura che rifletta la propria personalità ed il proprio stile. Unendo l’utile al dilettevole, Spazio Ottica è da sempre al fianco dei suoi clienti lungo questo cammino, alla ricerca di una visione chiara che possa donare al contempo un look impeccabile.

L’attività, nata come negozio di ottica a gestione familiare, ha saputo crescere ed innovarsi negli anni mantenendo la stessa passione, dai primi passi fino ad oggi. Attualmente gestita con orgoglio da Marta e Federico Tortoioli, “figli d’arte” che hanno ereditato l’amore per il mestiere e l’impegno per la qualità, Spazio Ottica guarda al futuro grazie non solo ai fratelli ma anche al team qualificato di assistenti di vendita che garantisce ai clienti la migliore assistenza. Sono queste, e non solo, le virtù che hanno trasformato l’attività in un punto di riferimento per le comunità prima di Petrignano d’Assisi e poi di Bastia Umbra.

L’e-commerce, lanciato recentemente, segna un evento importante per la storia dell’attività. Ultima grande novità, infatti, darà la possibilità anche ai non locali di accedere alla selezione esclusiva di occhiali da vista e da sole, rendendo il negozio a portata di click. Lo store online dell’occhialeria non funge solo da vetrina online, ma anche da estensione dell’idea che caratterizza gli store fisici: selezione, stile, attenzione al cliente e una proposta dei marchi più sofisticati del panorama ottico.

Il negozio di Petrignano d’Assisi, storico punto di partenza per Spazio Ottica, continua a rappresentare una parte fondamentale della tradizione dell’azienda, mantenendo intatta la connessione con la comunità che ha visto crescere questa attività. Nel frattempo, la recente inaugurazione della nuova sede a Bastia Umbra, in Via del Conservificio 11, rappresenta insieme al lancio dell’e-commerce un altro passo verso il futuro, un luogo che unisce estetica, modernità e funzionalità.

Il legame con il territorio dell’attività è forte, e Spazio Ottica rappresenta una vera e propria istituzione nel mondo dell’ottica e dello stile umbro, non solo per la qualità dei prodotti, ma anche per il modo in cui la famiglia è riuscita con passione a far evolvere la propria offerta, abbracciando l’innovazione senza dimenticare la tradizione.

© Riproduzione riservata