TuliPark in Umbria, a Baiano di Spoleto un’Olanda in miniatura

Nella primavera del 2022 a Baiano di Spoleto, a partire da fine marzo e per la durata di circa 4 settimane, si terrà la prima edizione di TuliPark in Umbria. L’area fa parte del complesso di Villa Leonetti Luparini (futura Villa Galileo), in fase di restauro e visitabile dal 2023. TuliPark è il primo festival della terra d’Olanda in Italia, giunto alla quarta edizione nazionale, la prima in Umbria per far conoscere l’affascinante mondo dei tulipani.

L’intero spazio sarà a disposizione di un pubblico di tutte le età, amanti della fotografia, appassionati della natura e dei fiori, che si potranno rilassare e godere del profumo e dei colori che i tulipani offrono. Spoleto farà da cornice ad un quadro colorato da oltre 100mila tulipani, coltivati in un grande campo pianeggiante di circa 15.000 mq, con mulino a vento, zoccolo olandese gigante ed attrazioni tipiche dell’Olanda. Il tutto per far rivivere ai visitatori le meraviglie dei Paesi Bassi, direttamente sul territorio Umbro.

L’evento si basa su una idea innovativa: il format “You Pick”. Questa formula darà la possibilità ai visitatori di cogliere, direttamente e autonomamente dal campo, un bouquet di tulipani, creando una vera e propria esperienza.

All’interno del sito web della manifestazione sarà presente il programma dettagliato e continuamente aggiornato della manifestazione, contenente anche le info per partecipare, dedicate anche all’edizione Spoleto 2022. Già operativi i nuovi canali social Instagram e Facebook dedicati a Tulipark Spoleto per promuovere i momenti salienti della manifestazione e interagire con gli utenti.

