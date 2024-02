Umami Beer compie 10 anni: auguri al ristorante non convenzionale di Santa Maria!

Festa grande a Santa Maria degli Angeli per il decennale di Umami Beer, che prima che un locale dedicato alla birra artigianale di qualità e ai prodotti di eccellenza, Umami Beer è il sogno birro-gastronomico dei titolari. “È il locale che negli anni abbiamo sempre cercato – senza mai trovarlo – con la giusta atmosfera per passare una serata tra amici e degustare qualcosa di sfizioso, sempre nuovo”, spiegano dallo staff (nella foto in evidenza ci sono Laura, Benedetta, Nicolò, Luca, Monia e Roberto).

Umami Beer, in Via Los Angeles 145, a Santa Maria degli Angeli, è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News ed è un ristorante bistrot non convenzionale. “Selezioniamo le migliori materie prime, principalmente a ‘chilometro zero’ – spiegano i titolari – trasformandole in sfiziosi antipasti, secondi gustosi e dolci prelibati. Gli hamburger, di diverse tipologie di carni, vegetariani o vegani e le nostre polpette sono i nostri indiscussi cavalli di battaglia ma non puoi perderti i taglieri e le tagliate, rivisitate sempre secondo la stagionalità. Tutti i nostri piatti sono accompagnati da birra artigianale. Disponiamo di 9 spine e di circa 70 etichette in bottiglia in continua rotazione selezionate tra i migliori piccoli produttori artigianali locali, italiani ed esteri. La nostra carta dei vini include circa 50 etichette selezionate con la stessa cura”.

Dal 2022, accanto al ristorante di via Los Angeles, è attivo Umami Beer Truck, il food truck griffato Umami Beer, per feste, festival ed eventi. Diventato popolare negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni 2000, il food truck è presto arrivato anche in Italia ed è un camioncino itinerante dotato di cucina attrezzata per la preparazione e la vendita di pasti. Umami Beer Truck – che oltre a una piccola cucina in grado di offrire le principali prelibatezze del menu del locale dispone anche di tre spine per le bevande – è stato principalmente finora utilizzato in festival ed eventi pubblici tra cui Montone e Umbertide, ma è possibile prenotarlo anche per eventi e feste private. Ulteriori informazioni a info@umamibeer.it / www.umamibeer.it.

L’attività è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News

