Un caffè con storia: Il Barretto di Stile a Rivotorto fa apprezzare l’arte dell’espresso (foto)

Fabio Stile è Maestro Barista, Marta Ascani è stata premiata per aver preparato il "Cappuccino alla perfezione": più di un semplice bar, un'esperienza di gusto e tanti servizi

C’è un’attività ad Assisi cha fa del caffè il proprio marchio di fabbrica. Un locale la cui storia iniziò a Rivotorto di Assisi con Silvana Becchetti nel lontano aprile del 1980, da sempre un punto di riferimento nella vita quotidiana della sua comunità. Poi nel 2017, e sempre ad aprile, il bar ha riaperto le sue porte sotto la nuova proprietà ed il nuovo marchio. Oggi Il Barretto di Stile serve ancora ogni giorno i suoi clienti con professionalità e cortesia.

“Al di là della tazzina, – spiega il titolare Fabio Stile – il nostro bar offre una gamma completa di servizi per soddisfare le esigenze della clientela. Dalla tabaccheria al punto Lis, dal servizio Poste alla possibilità di tentare la fortuna con il Superenalotto, ogni visita diventa un’esperienza completa. Ciò che ci rende unici – spiega Stile – sono i prodotti artigianali del territorio che proponiamo con orgoglio. Ogni morso è un viaggio attraverso i sapori autentici del territorio, una celebrazione dei produttori locali”.

L’identità visiva e valoriale de Il Barretto di Stile è basata sulla dedizione, qualità e tradizione. Ogni dettaglio, dalla disposizione accogliente degli spazi al sorriso sincero del personale, contribuisce a creare un’atmosfera unica e calorosa. “Per raccontare la nostra attività in modo autentico e visivamente impattante – continua Fabio Stile – abbiamo creato contenuti che catturano l’anima del nostro locale. Dalle storie dietro le ricette ai momenti condivisi dai nostri clienti. Vogliamo condividere la gioia che anima ogni giornata trascorsa qui”.

La preparazione del miglior caffè richiede uno studio e una formazione costante. Per questo i titolari de Il Barretto di Stile hanno partecipato all’Università del Caffé Illy, un’opportunità che ha arricchito la loro passione per l’arte dell’espresso. Fabio Stile ha conseguito l’attestato da Maestro Barista mentre Marta Ascani è stata premiata per aver eseguito il “Cappuccino alla perfezione”.

“Le nostre abitudini fanno parte del vostro servizio” è lo slogan de Il Baretto di Stile che da sei anni è più di un semplice luogo di ritrovo: è una tazza colma di ricordi, aromi e momenti indimenticabili. Nei sei anni trascorsi, l’impegno e la passione hanno insegnato che un buon caffè non è solo una bevanda, ma un connubio di esperienze.

