Accompagnare un animale nel fine vita: come affrontare con consapevolezza l’ultimo tratto insieme

Ci sono momenti nella vita con i nostri animali che nessuno vorrebbe affrontare. Momenti in cui il tempo sembra rallentare, le certezze si incrinano e il cuore si riempie di domande. La malattia, l’invecchiamento, il dolore che compare lentamente o all’improvviso ci portano, prima o poi, a confrontarci con una realtà difficile da accettare: la fine della loro vita.

Per chi vive una relazione profonda con il proprio cane o gatto, lasciarlo andare è una delle esperienze emotivamente più intense. Non si tratta solo di una perdita, ma di un passaggio delicato che riguarda anche la qualità del tempo che resta. Ed è proprio qui che entra in gioco un tema ancora poco trattato: l’accompagnamento al fine vita.

Nella visione della medicina tradizionale cinese, la vita è un continuo fluire di energia che nasce, si espande, si trasforma e si ritira. Ogni fase ha un suo significato e una sua funzione. Così come esiste una primavera di crescita e un’estate di piena vitalità, esistono anche un autunno e un inverno, momenti in cui l’energia rallenta e l’organismo si prepara al distacco.

La morte, in questa prospettiva, non è un evento improvviso o isolato, ma un processo. Un movimento naturale che coinvolge il corpo, le emozioni e la relazione con l’ambiente. Accogliere questa visione non elimina il dolore, ma può aiutare a vivere il passaggio con maggiore consapevolezza e meno senso di fallimento.

Quando non è più possibile guarire, è ancora possibile prendersi cura. L’accompagnamento al fine vita non significa “fare meno”, ma fare in modo diverso. Significa spostare l’attenzione dalla lotta alla malattia al sostegno della qualità della vita.

In un’ottica naturopatica, questo implica osservare l’animale nella sua globalità: i suoi bisogni fisici, il suo stato emotivo, la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti. Piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza. Creare un ambiente tranquillo e prevedibile, ridurre gli stimoli stressanti, adattare i ritmi quotidiani, offrire un contatto rispettoso e non invasivo sono forme concrete di accompagnamento. Anche l’alimentazione può essere modulata per favorire la digeribilità e il comfort, così come l’uso di supporti naturali mirati può contribuire a sostenere gli organi più affaticati. Non si tratta di prolungare la vita a ogni costo, ma di renderla il più possibile dignitosa e serena.

“Gli animali – dice Giulia Severi Pierini, naturopata del Centro Cinofilo Funny Dog – spesso comunicano con grande chiarezza quando stanno entrando in una fase di fine vita. Cambiano i ritmi del sonno, diminuisce l’interesse per l’ambiente, possono comparire momenti di isolamento o, al contrario, un maggiore bisogno di vicinanza. L’appetito si modifica, il movimento diventa più lento, lo sguardo più profondo. Riconoscere questi segnali non significa arrendersi, ma comprendere che l’organismo sta seguendo un suo percorso. L’accompagnamento consapevole nasce proprio dall’ascolto: osservare senza giudicare, intervenire senza forzare, sostenere senza invadere”.

Uno dei dilemmi più difficili riguarda la decisione se ricorrere all’eutanasia o lasciare che il processo segua il suo tempo naturale. È una scelta che non può essere standardizzata, perché ogni animale, ogni storia e ogni relazione sono uniche.

Ci sono situazioni in cui l’eutanasia rappresenta un gesto di profonda responsabilità e compassione, quando la sofferenza diventa predominante e non più gestibile. In altri casi, accompagnare l’animale nel suo ritmo può permettere un distacco più graduale, rispettoso dei suoi tempi e delle sue condizioni.

“In una visione naturopatica e relazionale, non esiste una scelta “giusta” in senso assoluto. Esiste la scelta più coerente con il benessere dell’animale in quel momento. Ciò che conta è la presenza consapevole, il dialogo con i professionisti e la capacità di riconoscere quando il nostro desiderio di trattenere rischia di sovrapporsi ai bisogni reali dell’animale” – sottolinea la naturopata di Funny Dog.

“Accompagnare un animale nel fine vita significa anche saper stare. Non sempre servono parole o azioni complesse. Spesso la cosa più importante è offrire una presenza calma, stabile, rassicurante. Gli animali percepiscono profondamente il nostro stato emotivo e possono trovare conforto nella nostra vicinanza.Restare accanto a loro, rispettare i loro tempi, accogliere le emozioni che emergono senza reprimerle o giudicarle è parte integrante del processo. Anche per noi, vivere questo passaggio con consapevolezza può trasformare il dolore in un’esperienza di amore profondo e autentico.

Quando il nostro animale se ne va, ciò che resta non è solo la perdita, ma anche la relazione che abbiamo costruito. Gli insegnamenti ricevuti, i cambiamenti interiori, la capacità di amare in modo più aperto e consapevole fanno parte di un legame che non si interrompe, ma si trasforma.

Parlare di accompagnamento al fine vita significa restituire dignità a una fase spesso evitata o vissuta con paura. Significa riconoscere – concludono dal Centro Cinofilo di Cannara – che anche nel momento più difficile possiamo scegliere di essere presenti, rispettosi e amorevoli. Perché, in fondo, accompagnare un animale fino all’ultimo respiro è uno degli atti di cura più profondi che possiamo compiere”.

Foto di giselastillhard da Pixabay

(Il Centro Cinofilo Funny Dog è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

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